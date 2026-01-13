Дело о смерти младенцев в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дело о смерти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке передадут в центральный аппарат Следственного комитета, сообщили РИА Новости в ведомстве.

« частью третьей статьи 109 , частью третьей статьи 293 УК России, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", — говорится в релизе. "По поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное следственным управлением СК по Кемеровской области — Кузбассу по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка по признакам преступлений, предусмотренных

К расследованию привлекли опытных следователей, криминалистов и экспертов аппарата. Бастрыкин также поручил дать правовую оценку информации в СМИ о случаях травмирования и смертей детей в роддоме в прошлом.

С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять младенцев, по данным источника, первый погиб 4 января. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.

В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Женщину привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК начало доследственную проверку.

Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.

По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.

С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. "Рекордсменом" по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.

В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.

С 1 декабря по 11 января в стационаре приняли роды 234 раза, 17 детей были в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные. По данным издания ngs42.ru, трое новорожденных умерли в один день.