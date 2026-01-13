Рейтинг@Mail.ru
Дело о смерти младенцев в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 13.01.2026 (обновлено: 18:35 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/bastrykin-2067649136.html
Дело о смерти младенцев в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК
Дело о смерти младенцев в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 13.01.2026
Дело о смерти младенцев в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК
Дело о смерти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке передадут в центральный аппарат Следственного комитета, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:40:00+03:00
2026-01-13T18:35:00+03:00
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
александр бастрыкин
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067568906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ef35633229aadb7caa85a94a637431e.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
https://ria.ru/20260113/patsientka-2067600345.html
https://ria.ru/20260113/prichina-2067578888.html
https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067650193.html
новокузнецк
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
2026-01-13T17:40
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067568906_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_282890faa392553987bc7f5d4c9e3a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, александр бастрыкин, новокузнецк, кемеровская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), совет федерации рф
Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Александр Бастрыкин, Новокузнецк, Кемеровская область, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Валентина Матвиенко, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Совет Федерации РФ
Дело о смерти младенцев в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК

Дело о смерти детей в роддоме Новокузнецка передадут в центральный аппарат СК

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дело о смерти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке передадут в центральный аппарат Следственного комитета, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"По поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное следственным управлением СК по Кемеровской области — Кузбассу по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 109, частью третьей статьи 293 УК России, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", — говорится в релизе.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Вчера, 14:27
К расследованию привлекли опытных следователей, криминалистов и экспертов аппарата. Бастрыкин также поручил дать правовую оценку информации в СМИ о случаях травмирования и смертей детей в роддоме в прошлом.
С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять младенцев, по данным источника, первый погиб 4 января. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке заявила, что ее ребенок остался инвалидом
Вчера, 14:28
В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Женщину привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК начало доследственную проверку.
Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.
По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.
Сотрудник СК России по Кемеровской области – Кузбассу в Новокузнецком родильном доме №1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке
Вчера, 13:16
С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. "Рекордсменом" по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.
В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.
С 1 декабря по 11 января в стационаре приняли роды 234 раза, 17 детей были в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные. По данным издания ngs42.ru, трое новорожденных умерли в один день.
После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверят на готовность к самым сложным случаям. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сделать выводы из трагедии на федеральном уровне, чтобы она не повторилась.
Курсы для беременных по подготовке к родам - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Источник назвал дату последнего случая смерти в роддоме в Новокузнецке
Вчера, 17:43
 
Смерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеАлександр БастрыкинНовокузнецкКемеровская областьПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Валентина МатвиенкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала