Глава МИД Армении оценил динамику развития партнерства с США

ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи выразили удовлетворение динамикой развития двустороннего стратегического партнерства, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
В МИД Армении отметили, что собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время саммита мира в Вашингтоне 8 августа 2025 года.
"Стороны подчеркнули важность дальнейшей институционализации мира (в Закавказье - ред.). Министр иностранных дел Армении и госсекретарь США утвердили совместное заявления о рамках реализации TRIPP ("Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"), которое, в соответствии с договоренностью, будет опубликовано в 17.00 по вашингтонскому времени (01.00 мск в среду - ред.)", - говорится в сообщении.
По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа 2025 года была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Этот маршрут подразумевает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через Армению. Как заявлял Пашинян в августе, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.