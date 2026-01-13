В администрации Эрдогана заявили, что подвижек по саммиту по Украине нет

АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Конкретных подвижек по инициированному президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом саммиту по Украине на уровне лидеров пока нет, однако Анкара продолжает контакты со сторонами в качестве посредника, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.
"Нет, никакой конкретики пока нет. Турция остается в контакте со сторонами, выступая посредником по урегулированию конфликта на Украине", - сказал собеседник агентства по телефону во вторник.
Предпосылок для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в Турции сейчас нет, однако Анкара будет их добиваться в контактах со сторонами, заявил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
