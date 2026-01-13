Рейтинг@Mail.ru
В администрации Эрдогана заявили, что подвижек по саммиту по Украине нет - РИА Новости, 13.01.2026
16:21 13.01.2026
В администрации Эрдогана заявили, что подвижек по саммиту по Украине нет
В администрации Эрдогана заявили, что подвижек по саммиту по Украине нет - РИА Новости, 13.01.2026
В администрации Эрдогана заявили, что подвижек по саммиту по Украине нет
Конкретных подвижек по инициированному президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом саммиту по Украине на уровне лидеров пока нет, однако Анкара продолжает... РИА Новости, 13.01.2026
В администрации Эрдогана заявили, что подвижек по саммиту по Украине нет

РИА Новости: в Турции заявили об отсутствии конкретики по саммиту по Украине

© РИА Новости / Антон Денисов
Вид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Конкретных подвижек по инициированному президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом саммиту по Украине на уровне лидеров пока нет, однако Анкара продолжает контакты со сторонами в качестве посредника, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.
Ранее Эрдоган заявлял, что хотел бы организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине с участием лидеров Турции, России, США и Украины. По словам турецкого президента, опыт стамбульских переговоров делегаций РФ и Украины показал эффективность Турции как посредника.
"Нет, никакой конкретики пока нет. Турция остается в контакте со сторонами, выступая посредником по урегулированию конфликта на Украине", - сказал собеседник агентства по телефону во вторник.
Предпосылок для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в Турции сейчас нет, однако Анкара будет их добиваться в контактах со сторонами, заявил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
