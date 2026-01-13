В администрации Эрдогана заявили, что подвижек по саммиту по Украине нет

АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Конкретных подвижек по инициированному президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом саммиту по Украине на уровне лидеров пока нет, однако Анкара продолжает контакты со сторонами в качестве посредника, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.

"Нет, никакой конкретики пока нет. Турция остается в контакте со сторонами, выступая посредником по урегулированию конфликта на Украине", - сказал собеседник агентства по телефону во вторник.