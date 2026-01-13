В Москве открыли наследственное дело Веры Алентовой

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

После госпереворота на Украине Вышинский возглавил агентство "РИА Новости — Украина". В мае 2018-го его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене". В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, его освободили 7 сентября 2019 года.

Вскоре Вышинский стал членом Совета по правам человека, он продолжил работать в медиагруппе "Россия сегодня". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени" и медалью "За возвращение Крыма".