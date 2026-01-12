Рейтинг@Mail.ru
Ученые зафиксировали опасные для субмарин внутренние волны в Арктике - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 12.01.2026 (обновлено: 06:11 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/volny-2067295897.html
Ученые зафиксировали опасные для субмарин внутренние волны в Арктике
Ученые зафиксировали опасные для субмарин внутренние волны в Арктике - РИА Новости, 12.01.2026
Ученые зафиксировали опасные для субмарин внутренние волны в Арктике
Специалисты Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН провели уникальное исследование волновых процессов в проливе Вилькицкого в Арктике и зафиксировали... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T04:05:00+03:00
2026-01-12T06:11:00+03:00
арктика
карское море
северный ледовитый океан
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787583_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ab94984d743e6259ddd64aabaa6527ef.jpg
https://ria.ru/20260109/arktika-2066945364.html
https://ria.ru/20251228/rossiya-2064980166.html
арктика
карское море
северный ледовитый океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787583_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_aa257f9ac8e5889be9afd7479255a7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика, карское море, северный ледовитый океан, российская академия наук
Арктика, Карское море, Северный Ледовитый океан, Российская академия наук
Ученые зафиксировали опасные для субмарин внутренние волны в Арктике

РИА Новости: в Арктике зафиксировали опасные для субмарин внутренние волны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Арктика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Специалисты Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН провели уникальное исследование волновых процессов в проливе Вилькицкого в Арктике и зафиксировали опасные для подводного судоходства волны высотой до 20 метров высотой, сообщили РИА Новости пресс-служба института.
По данным ИО РАН, ученые провели уникальное исследование волновых процессов в проливе Вилькицкого — ключевом районе Северного морского пути (СМП), соединяющем Карское море с морем Лаптевых.
Морская нефтеперерабатывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике
9 января, 02:28
"Измерения, выполненные на трёх заякоренных станциях в течение трех недель осенью 2019 г., позволили обнаружить в проливе Вилькицкого высокоинтенсивные внутренние волны. Хотя регион исследования расположен севернее критической широты для свободных полусуточных внутренних волн, измерения выявили полусуточные приливные внутренние волны амплитудой до 17 метров", — рассказали в пресс-службе.
Океанологи отмечают, что данный феномен оказывает существенное влияние на морскую среду: внутренние волны участвуют в перераспределении питательных веществ, кислорода и углекислого газа, а также могут создавать опасные условия для подводного судоходства.
"Благодаря проведенным исследованиям ученые показали, что распространение внутренних приливов сопровождается генерацией интенсивных нелинейных короткопериодных внутренних волн с периодом 5–120 минут и высотой 4–20 метров. Для них преобладающее направление распространения - вдоль пролива, в соответствии с векторами приливного течения. Однако спутниковые данные подтверждают также наличие внутренних волн, распространяющихся поперек пролива, что открывает новые аспекты понимания механизмов их формирования", — добавили в институте.
"Проведенное исследование не только расширяет знания о внутренних волнах в Северном Ледовитом океане, но и подчеркивает важность дальнейших океанологических исследований при планировании различных работ по разведке и добыче полезных ископаемых на шельфе, прокладке подводных коммуникаций и для обеспечения безопасности судоходства в Арктике. Данные о внутренних волнах необходимы, в том числе, для предотвращения потенциальных катастроф, например, подобных инциденту с подводной лодкой у берегов Индонезии в 2021 году, когда под влиянием интенсивной внутренней волны субмарина оказалась на запредельной глубине", - приводит пресс-служба института слова первого автора исследования, старшего научного сотрудника Лаборатории акустики океана ИО РАН, кандидата географических наук Елизаветы Химченко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Арктика ждет: России предстоит решить сложнейшую задачу
28 декабря 2025, 08:00
 
АрктикаКарское мореСеверный Ледовитый океанРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала