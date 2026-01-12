Ученые зафиксировали опасные для субмарин внутренние волны в Арктике

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Специалисты Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН провели уникальное исследование волновых процессов в проливе Вилькицкого в Арктике и зафиксировали опасные для подводного судоходства волны высотой до 20 метров высотой, сообщили РИА Новости пресс-служба института.

По данным ИО РАН , ученые провели уникальное исследование волновых процессов в проливе Вилькицкого — ключевом районе Северного морского пути (СМП), соединяющем Карское море с морем Лаптевых.

"Измерения, выполненные на трёх заякоренных станциях в течение трех недель осенью 2019 г., позволили обнаружить в проливе Вилькицкого высокоинтенсивные внутренние волны. Хотя регион исследования расположен севернее критической широты для свободных полусуточных внутренних волн, измерения выявили полусуточные приливные внутренние волны амплитудой до 17 метров", — рассказали в пресс-службе.

Океанологи отмечают, что данный феномен оказывает существенное влияние на морскую среду: внутренние волны участвуют в перераспределении питательных веществ, кислорода и углекислого газа, а также могут создавать опасные условия для подводного судоходства.

"Благодаря проведенным исследованиям ученые показали, что распространение внутренних приливов сопровождается генерацией интенсивных нелинейных короткопериодных внутренних волн с периодом 5–120 минут и высотой 4–20 метров. Для них преобладающее направление распространения - вдоль пролива, в соответствии с векторами приливного течения. Однако спутниковые данные подтверждают также наличие внутренних волн, распространяющихся поперек пролива, что открывает новые аспекты понимания механизмов их формирования", — добавили в институте.