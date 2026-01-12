Венгрия подтвердила готовность к проведению саммита России и США

ВЕНА, 12 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер подтвердил готовность Будапешта к проведению саммита РФ–США на высшем уровне.
"Если лидеры США и России смогут договориться по вопросам мира, важным вопросам, так, что это приведет к двусторонней встрече на высшем уровне, то Венгрия, Будапешт стали бы отличным местом для этого и готовы к реализации этой встречи. Мы были бы польщены, но... пока что на поле боя не видно, чтобы процессы двигались в сторону мира", - сказал председатель парламента журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, рассматривает ли Венгрия по-прежнему возможность выступить площадкой для саммита РФ–США с учетом недавних инцидентов с захватом танкеров под российским флагом.
Кёвер также выразил надежду, что "за кулисами" диалог между Россией и США продвигается.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
