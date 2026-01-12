Рейтинг@Mail.ru
Венгрия подтвердила готовность к проведению саммита России и США - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/vengriya-2067393358.html
Венгрия подтвердила готовность к проведению саммита России и США
Венгрия подтвердила готовность к проведению саммита России и США - РИА Новости, 12.01.2026
Венгрия подтвердила готовность к проведению саммита России и США
Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер подтвердил готовность Будапешта к проведению саммита РФ–США на высшем уровне. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:40:00+03:00
2026-01-12T15:40:00+03:00
в мире
россия
венгрия
будапешт
владимир путин
дональд трамп
ласло кевер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
https://ria.ru/20260110/rossiya-2067080895.html
https://ria.ru/20260110/tramp-2067061958.html
россия
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, ласло кевер
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ласло Кевер
Венгрия подтвердила готовность к проведению саммита России и США

Венгрия подтвердила готовность к проведению саммита РФ и США на высшем уровне

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 12 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер подтвердил готовность Будапешта к проведению саммита РФ–США на высшем уровне.
"Если лидеры США и России смогут договориться по вопросам мира, важным вопросам, так, что это приведет к двусторонней встрече на высшем уровне, то Венгрия, Будапешт стали бы отличным местом для этого и готовы к реализации этой встречи. Мы были бы польщены, но... пока что на поле боя не видно, чтобы процессы двигались в сторону мира", - сказал председатель парламента журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, рассматривает ли Венгрия по-прежнему возможность выступить площадкой для саммита РФ–США с учетом недавних инцидентов с захватом танкеров под российским флагом.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Гарантирует войну": в США сделали громкое заявление о России
10 января, 07:16
Кёвер также выразил надежду, что "за кулисами" диалог между Россией и США продвигается.
Председатель Национального собрания Венгрии в понедельник прибыл с визитом в Вену, в ходе которого встретился со своим австрийским коллегой Вальтером Розенкранцем. После двусторонних переговоров в Национальном совете (нижняя палата парламента) Австрии стороны провели пресс-конференцию.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп заявил, что США готовы продавать России нефть
10 января, 00:26
 
В миреРоссияВенгрияБудапештВладимир ПутинДональд ТрампЛасло Кевер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала