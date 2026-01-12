https://ria.ru/20260112/valiev-2067369607.html
Валиева восстанавливает четверной тулуп, сообщил источник
Валиева восстанавливает четверной тулуп, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Валиева восстанавливает четверной тулуп, сообщил источник
Фигуристка Камила Валиева работает над восстановлением прыжкового контента ультра-си, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
