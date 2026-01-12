Рейтинг@Mail.ru
Валиева восстанавливает четверной тулуп, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:52 12.01.2026 (обновлено: 13:53 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/valiev-2067369607.html
Валиева восстанавливает четверной тулуп, сообщил источник
Валиева восстанавливает четверной тулуп, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Валиева восстанавливает четверной тулуп, сообщил источник
Фигуристка Камила Валиева работает над восстановлением прыжкового контента ультра-си, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T13:52:00+03:00
2026-01-12T13:53:00+03:00
фигурное катание
россия
камила валиева
татьяна навка
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905638902_336:0:2477:1204_1920x0_80_0_0_d7ae142a1f276b821efa301bb57e3539.jpg
https://ria.ru/20260110/valieva-2067174937.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905638902_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_a820be6f921040942d57cc0d4acdd24c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, камила валиева, татьяна навка, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Россия, Камила Валиева, Татьяна Навка, Зимние Олимпийские игры 2026
Валиева восстанавливает четверной тулуп, сообщил источник

Камила Валиева работает над восстановлением четверного тулупа

© РИА Новости / Александр ВильфКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Камила Валиева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Камила Валиева работает над восстановлением прыжкового контента ультра-си, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что 19-летняя спортсменка готовит четверной тулуп. Имеются планы на восстановление тройного акселя. Кроме того, продолжается работа над новыми программами фигуристки – в процессе, как отмечают источники, задействовано "несколько специалистов".
Ранее Татьяна Навка, в чьей академии тренируется Валиева, сообщила РИА Новости, что спортсменка, скорее всего, примет участие в прыжковом чемпионате России, который может стать для Валиевой первым после возвращения в спорт.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой?
10 января, 23:16
 
Фигурное катаниеРоссияКамила ВалиеваТатьяна НавкаЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала