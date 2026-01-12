Рейтинг@Mail.ru
Фонд восстановления Украины превратит страну в колонию, заявили в Раде
14:49 12.01.2026
Фонд восстановления Украины превратит страну в колонию, заявили в Раде
Фонд восстановления Украины превратит страну в колонию, заявили в Раде
Фонд восстановления Украины превратит страну в колонию, заявили в Раде

© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Создание "фонда восстановления Украины", который упоминается в мирном плане Владимира Зеленского, превратит Украину в колонию транснациональных корпораций, считает обвиняемый Киевом в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.
"Создание "фонда восстановления Украины", о котором идет речь в мирном плане, который пиарит Зеленский, превратит Украину в современное Конго", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
В конце 2025 года украинские СМИ опубликовали проект мирного плана, предложенный Киевом, в который вошли 20 пунктов. Один из пунктов подразумевает создание неких фондов восстановления экономики Украины.
По словам Дубинского, инвестиционный фонд восстановления Украины станет инструментом неоколониального освоения природных ресурсов с максимизацией прибыли, а к власти в стране будет допущены только те, кто не будет угрожать механизмам работы этой структуры. "Страна, из которой будут вымываться ресурсы под контролем транснациональных корпораций, должна будет управляться теми, кто в экономику лезть не будет, а сконцентрируется на сносе памятников и переименовании улиц… Идеальным менеджером поствоенной Украины будет коллективный Стерненко (бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"*, которая запрещена в РФ – ред.)", - написал Дубинский.
В феврале 2025 года украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.

* Запрещенная в России террористическая организация.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Под крышей американцев": в Раде раскрыли новую деталь сделки с США
3 мая 2025, 00:51
 
В миреУкраинаКиевСШААлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальПравый сектор
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
