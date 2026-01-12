МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Создание "фонда восстановления Украины", который упоминается в мирном плане Владимира Зеленского, превратит Украину в колонию транснациональных корпораций, считает обвиняемый Киевом в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.
В конце 2025 года украинские СМИ опубликовали проект мирного плана, предложенный Киевом, в который вошли 20 пунктов. Один из пунктов подразумевает создание неких фондов восстановления экономики Украины.
По словам Дубинского, инвестиционный фонд восстановления Украины станет инструментом неоколониального освоения природных ресурсов с максимизацией прибыли, а к власти в стране будет допущены только те, кто не будет угрожать механизмам работы этой структуры. "Страна, из которой будут вымываться ресурсы под контролем транснациональных корпораций, должна будет управляться теми, кто в экономику лезть не будет, а сконцентрируется на сносе памятников и переименовании улиц… Идеальным менеджером поствоенной Украины будет коллективный Стерненко (бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"*, которая запрещена в РФ – ред.)", - написал Дубинский.
В феврале 2025 года украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.
* Запрещенная в России террористическая организация.
