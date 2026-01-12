https://ria.ru/20260112/ukraina-2067380700.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.01.2026
