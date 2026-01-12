Рейтинг@Mail.ru
В шести украинских областях частично пропал свет
12:02 12.01.2026 (обновлено: 12:44 12.01.2026)
В шести украинских областях частично пропал свет
В шести украинских областях частично пропал свет
В шести областях Украины частично пропало электроснабжение из-за повреждения объектов энергетики, сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости, 12.01.2026
В шести украинских областях частично пропал свет

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В шести областях Украины частично пропало электроснабжение из-за повреждения объектов энергетики, сообщили в компании "Укрэнерго".
"Есть обесточенные потребители в Одесской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и (подконтрольной ВСУ части ДНР. — Прим. ред.) Донецкой областях", — говорится в заявлении в Telegram-канале.
В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам и энергоинфраструктуре, обеспечивающей украинский ВПК. Это стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.
В итоге левый берег Киева частично остался без света и тепла, метро работает с ограничениями, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. С такой же проблемой столкнулись несколько других регионов. Так, в Одесской области электричества нет у 33,5 тысячи абонентов, уточнили в холдинге ДТЭК.
При этом массовые многочасовые отключения начались на всей территории Украины еще 10 октября прошлого года. Тогда власти сообщили о повреждениях в энергосетях и коммунальных системах.
