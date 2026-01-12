© Кадр видео из соцсетей Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам продолжают наносить мощные комбинированные удары по военной инфраструктуре. Помимо "Орешника" на прошлой неделе было задействовано и другое, не менее интересное оружие.

Самое опасное

Использование "Орешника" по объекту во Львовской области вызвало большой международный резонанс. В Австрии ракетный комплекс назвали одним из самых опасных вооружений в мире.

"Это самое опасное оружие, которое (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин использовал в этом конфликте до сих пор, и одно из самых опасных в мире", — заявил профессор международных отношений в Инсбрукском университете Герхард Манготт.

© Соцсети Момент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео © Соцсети Момент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео

Эксперт подтвердил , что потенциальная опасность этого ракетного комплекса намного выше, поскольку "Орешник" развивает скорость более 12 тысяч километров в час, его "практически невозможно перехватить" системами ПВО и он способен нести ядерные заряды.

Более сотни объектов

Но не только этим отличились российские военные. Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки войск "Север" за прошедшую неделю, сообщает российское Минобороны (МО).

Под удары артиллерийских расчетов попали пункты управления БПЛА, наблюдательные посты, полевые склады боеприпасов и ГСМ.

"Свыше десяти целей были поражены с применением корректируемого боеприпаса "Краснополь", — написали на сайте ведомства.

А расчет САУ "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" уничтожил полевой склад боеприпасов противника вблизи города Орехова Запорожской области.

Действуя в сложнейших условиях темного времени суток, артиллеристы оперативно выдвинулись и развернулись на огневой позиции. В считаные минуты были проведены все необходимые расчеты и осуществлен точный огневой налет.

В результате цель была поражена и произошла детонация боеприпасов на складе противника.

Охота на "Гепарда"

Успешно атакуют противника и специалисты войск беспилотных систем.

Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили зенитную самоходную установку "Гепард" производства Германии в Харьковской области, сообщает МО.

© Минобороны России Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" © Минобороны России Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"

Также отметились операторы на других участках фронта. Расчеты БПЛА группировки войск "Центр", работая из засады, уничтожили технику и живую силу формирований ВСУ на Красноармейском направлении.

Дроноводы группировки войск "Запад" сорвали попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств в Купянском районе Харьковской области.

Расчеты БПЛА "Молния-2" войск беспилотных систем группировки "Восток" атаковали опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области. "В результате точечных ударов объекты уничтожены вместе с личным составом противника", — говорится в сводке.

Су-34 наносит удар из темноты

Успешно работает в зоне боевых действий и российская авиация.

"Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар в ночное время суток по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", — сообщается на сайте Минобороны.

Удар нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж самолета благополучно вернулся на аэродром.