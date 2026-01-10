https://ria.ru/20260110/oreshnik-2067168309.html
"Самое опасное". В Германии сделали громкое заявление об "Орешнике"
"Самое опасное". В Германии сделали громкое заявление об "Орешнике" - РИА Новости, 10.01.2026
"Самое опасное". В Германии сделали громкое заявление об "Орешнике"
Российский ракетный комплекс "Орешник" является одним из самых опасных вооружений в мире, заявил профессор международных отношений в Инсбрукском университете... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T21:25:00+03:00
2026-01-10T21:25:00+03:00
2026-01-10T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
ракета "орешник"
германия
россия
украина
владимир путин
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066965134_0:141:1524:998_1920x0_80_0_0_31344c96f542c9a97d156566774c198e.jpg
https://ria.ru/20260110/medvedev-2067143125.html
https://ria.ru/20260110/oreshnik-2067118852.html
германия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066965134_39:0:1451:1059_1920x0_80_0_0_a35b6eb4edca11cb31ce751a5d0afb79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракета "орешник", германия, россия, украина, владимир путин, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, Ракета "Орешник", Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Виталий Кличко
"Самое опасное". В Германии сделали громкое заявление об "Орешнике"
Bild: "Орешник" является одним из самых опасных вооружений в мире