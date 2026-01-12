Рейтинг@Mail.ru
Власти Воронежа рассказали о погибшей при ночной атаке ВСУ на Воронеж
00:36 12.01.2026
Власти Воронежа рассказали о погибшей при ночной атаке ВСУ на Воронеж
Погибшая при ночном ударе БПЛА ВСУ по Воронежу была учительницей, рассказали в городской администрации. РИА Новости, 12.01.2026
воронеж
курская область
александр гусев (губернатор)
россия
происшествия
воронеж
курская область
россия
© Кадр видео из соцсетейАтака ВСУ по многоквартирному дому в Воронеже
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Погибшая при ночном ударе БПЛА ВСУ по Воронежу была учительницей, рассказали в городской администрации.
"Дина Леонидовна родилась в Советском районе Курской области, где и окончила государственный университет. С 2019 года работала учителем русского языка и литературы в школе № 84 в Воронеже.", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В администрации Воронежа уточнили, что ее близким будет оказана вся необходимая помощь.
Вечером в субботу Воронеж подвергся атаке украинских БПЛА. По словам губернатора региона Александра Гусева, это был один из самых сильных налетов на город с начала спецоперации. Позже стало известно, что в реанимации умерла женщина, пострадавшая в результате падения обломков беспилотника на частный дом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
