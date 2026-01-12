https://ria.ru/20260112/turizm-2067382299.html
Мальдивы вошли в топ популярных направлений для отдыха у россиян в январе
Мальдивы вошли в топ популярных направлений для отдыха у россиян в январе - РИА Новости, 12.01.2026
Мальдивы вошли в топ популярных направлений для отдыха у россиян в январе
Мальдивы вошли в десятку наиболее популярных у россиян направлений для отдыха в январе, в целом география путешествий российских туристов в начале года стала... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:39:00+03:00
2026-01-12T14:39:00+03:00
2026-01-12T14:39:00+03:00
мальдивы
таиланд
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983491947_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_8d34db22d7c0910438597cb638b4eb3a.jpg
https://ria.ru/20251111/otdykh-2054062782.html
https://ria.ru/20260102/eksperty-2066084865.html
https://ria.ru/20251110/maldivy-2053533623.html
мальдивы
таиланд
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983491947_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_a69c412952c591abebd701b9d967f288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мальдивы, таиланд, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Мальдивы, Таиланд, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Мальдивы вошли в топ популярных направлений для отдыха у россиян в январе
РИА Новости: Египет и Таиланд стали самыми популярными у россиян направлениями
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мальдивы вошли в десятку наиболее популярных у россиян направлений для отдыха в январе, в целом география путешествий российских туристов в начале года стала более разветвленной, показало исследование Ассоциации туроператоров (АТОР) данных продаж сервиса бронирования туров "Слетать.ру", которое есть у РИА Новости.
"В январский топ-10 в 2026 году ворвались Мальдивы
, поставившие рекорд по российскому турпотоку в 2025 году. В прошлом году этого дорогого направления в топовой массовой десятке не было", - говорится в исследовании.
По данным АТОР
со ссылкой на министерство туризма Мальдивских островов, с 1 января по 31 декабря 2025 года на островах отдохнули почти 279 тысяч россиян, что на 23,8% больше, чем в 2024 году.
В целом в наступившем году в десятку стран по фактическим продажам турпакетов с январскими датами заезда вошли: Египет
(26,7% от всех реализованных туров), Таиланд
(20,4%), ОАЭ
(13,2%), Вьетнам
(12,2%), Россия
(6,8%), Турция
(4,1%), Китай
(2,9%), Шри-Ланка
(2,7%), Мальдивы (2,3%) и Куба
(2,2%).
На эти страны приходится 93,5% всех продаж пакетных туров ведущих туроператоров на январь 2026 года против 96,6% год назад, отметили в АТОР.
"Египет, как и в прошлом году – лидер, но доля его меньше (26,7% в этом январе и 31,8% в прошлом). То же и с Таиландом – он сохраняет второе место, но доля за год упала с 23,1% до 20,4%. Если в прошлом январе на эти две страны приходилось почти 55% всех продаж туров, то в этом – только 47%", - обратили внимание в АТОР.
В тоже время доля ОАЭ в продажах пакетных туров увеличилась – с 12,2% в прошлом году до 13,2% в январе нового года. При этом Вьетнам на фоне запуска чартерных рейсов резко увеличил продажи туров - до 12,2% с 1,7%. Нарастил свою долю за год и Китай - до 2,9% с 2,2%.
Эксперты АТОР также отмечают, что и по поисковым запросам россияне стали больше искать туры по направлениям за пределами топ-10.
"Это, вместе с данными о продажах, еще раз подтверждает вывод о большей географической диверсификации как интересов, так и покупок туров у россиян", - заключили в объединении.