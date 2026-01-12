https://ria.ru/20260112/tsentr-2067308988.html
Центр активности на Солнце выходит на обращенную к Земле сторону
Центр активности на Солнце выходит на обращенную к Земле сторону - РИА Новости, 12.01.2026
Центр активности на Солнце выходит на обращенную к Земле сторону
Крупный активный центр на Солнце, в котором уже произошли мощные и очень мощные вспышки, выходит на обращённую к Земле сторону, сообщили в Лаборатории солнечной
Центр активности на Солнце выходит на обращенную к Земле сторону
ИКИ РАН: к Земле с обратной стороны Солнца выходит крупный активный центр
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Крупный активный центр на Солнце, в котором уже произошли мощные и очень мощные вспышки, выходит на обращённую к Земле сторону, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Не вызывает сомнений, что на невидимой солнечной стороне находится в данный момент крупный центр активности, который произвёл за 4 дня уже 2 вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу. В течение двух суток данная область Солнца станет видна с Земли
(она уже совсем близко за горизонтом), и можно будет понять, что вообще там происходит", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что влияние произошедшего события на Землю на данный момент полностью исключено, а прогнозы на неделю можно будет сформировать только после того, как центр выйдет на видимую сторону и станет доступен для наблюдения.
Кроме того, минувшей ночью в этой же области была замечена мощная вспышка М-класса (балл М3.3). Обычно события на обратной стороне Солнца вообще не удаётся зафиксировать и измерить, однако активная область уже находится прямо за горизонтом, благодаря чему вспышку заметили.
"Так как основная часть энергии была заблокирована, полная мощность события должна быть заметно выше, но не может и никогда не будет измерена — на той стороне Солнца сейчас нет спутников, оснащённых необходимыми средствами", - добавили в Лаборатории.