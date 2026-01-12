Пушков отреагировал на заявления Трампа о Гренландии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп творит собственную мифологию в вопросе Гренландии, выдвигая абсурдные тезисы и выражая решимость "не допустить" их претворения в жизнь, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Трамп ранее заявил, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай, поэтому Штаты "этого не допустят".
"Это Россия". В США внезапно высказались о планах на Гренландию
10 января, 16:11
"Дональд Трамп творит собственную мифологию. Связи с реальным положением дел - никакой, но он звучит так, словно формулирует очевидную вещь. Только послушайте: "Если мы не возьмем Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Но я не позволю этому произойти". Механика такова: сначала выдвигается не просто ложный, а абсурдный тезис, а затем заявляется решимость "этого не допустить", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что ни Россия, ни Китай никогда не претендовали на Гренландию - такие утверждения находятся за пределами реального.
"Как видим, и на ООН ссылочка есть. Теперь же, надо полагать, опираясь на логику администрации Трампа, Америка захватит Гренландию "законным путем", - констатировал политик.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией .
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии . Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
В Белом доме рассказали, зачем США нужна Гренландия
7 января, 20:22