17:01 12.01.2026
Пушков отреагировал на заявления Трампа о Гренландии
Пушков отреагировал на заявления Трампа о Гренландии
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, алексей пушков, ларс лёкке расмуссен, оон, совет федерации рф
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Ларс Лёкке Расмуссен, ООН, Совет Федерации РФ
Пушков отреагировал на заявления Трампа о Гренландии

Пушков: Трамп творит собственную мифологию в вопросе Гренландии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп творит собственную мифологию в вопросе Гренландии, выдвигая абсурдные тезисы и выражая решимость "не допустить" их претворения в жизнь, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Трамп ранее заявил, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай, поэтому Штаты "этого не допустят".
"Дональд Трамп творит собственную мифологию. Связи с реальным положением дел - никакой, но он звучит так, словно формулирует очевидную вещь. Только послушайте: "Если мы не возьмем Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Но я не позволю этому произойти". Механика такова: сначала выдвигается не просто ложный, а абсурдный тезис, а затем заявляется решимость "этого не допустить", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что ни Россия, ни Китай никогда не претендовали на Гренландию - такие утверждения находятся за пределами реального.
Кроме того, по словам парламентария, США решили найти некое международно-правовое обоснование для своих претензий на Гренландию и обвинили Данию в том, что она незаконно захватила ее после Второй мировой войны в обход норм ООН.
"Как видим, и на ООН ссылочка есть. Теперь же, надо полагать, опираясь на логику администрации Трампа, Америка захватит Гренландию "законным путем", - констатировал политик.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией .
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии . Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
