Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив тактическое положение, уничтожила за сутки более 400 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, включая бронетранспортер "Stryker" производства США, бронеавтомобили HMMWV американского производства и "Bushmaster" производства Австралии, а также три пикапа и артиллерийское орудие, сообщило в понедельник Минобороны РФ.