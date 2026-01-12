Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 12.01.2026 (обновлено: 14:26 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/svo-2067377753.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 12.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр", улучшив тактическое положение, уничтожила за сутки более 400 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, включая... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:19:00+03:00
2026-01-12T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bbfcaa3e09a420dc39d47be179ec0a1.jpg
https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067189265.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f47d63d93ba6e3461c7c38684df5cbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

ВСУ потеряли более 400 военных в зоне группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив тактическое положение, уничтожила за сутки более 400 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, включая бронетранспортер "Stryker" производства США, бронеавтомобили HMMWV американского производства и "Bushmaster" производства Австралии, а также три пикапа и артиллерийское орудие, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Водянское, Гришино Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Stryker" производства США, бронеавтомобили HMMWV американского производства и "Bushmaster" производства Австралии, а также три пикапа и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала