https://ria.ru/20260112/svo-2067285993.html
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 12.01.2026
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО
За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены четыре населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T00:29:00+03:00
2026-01-12T00:29:00+03:00
2026-01-12T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20260112/bpla-2067285507.html
россия
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО
РИА Новости: ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО