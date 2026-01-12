https://ria.ru/20260112/sud-2067475263.html
На Кубани женщину будут судить за кражу трех миллионов рублей
На Кубани женщину будут судить за кражу трех миллионов рублей - РИА Новости, 12.01.2026
На Кубани женщину будут судить за кражу трех миллионов рублей
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Белореченского района, которая похитила 3 миллиона рублей со счета бывшего мужа, ей грозит до 10 лет...
СОЧИ, 12 янв - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Белореченского района, которая похитила 3 миллиона рублей со счета бывшего мужа, ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю.
"Женщина ответит в суде за кражу 3 миллионов рублей со счета бывшего мужа. Уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ
"Кража" направлено в суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, подозреваемая воспользовалась генеральной доверенностью от имени бывшего супруга и сняла деньги с его счета. Уточняется, что женщина потратила средства на собственные нужды, при этом оставила бывшего мужа без сбережений.
Подозреваемая находится под домашним арестом, заключили в краевом управлении.