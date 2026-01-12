Рейтинг@Mail.ru
На Кубани женщину будут судить за кражу трех миллионов рублей
22:46 12.01.2026
На Кубани женщину будут судить за кражу трех миллионов рублей
На Кубани женщину будут судить за кражу трех миллионов рублей
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Белореченского района, которая похитила 3 миллиона рублей со счета бывшего мужа, ей грозит до 10 лет...
происшествия, россия, белореченский район, краснодарский край
Происшествия, Россия, Белореченский район, Краснодарский край
На Кубани женщину будут судить за кражу трех миллионов рублей

На Кубани женщину будут судить за кражу трех миллионов рублей у бывшего мужа

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
СОЧИ, 12 янв - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Белореченского района, которая похитила 3 миллиона рублей со счета бывшего мужа, ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю.
"Женщина ответит в суде за кражу 3 миллионов рублей со счета бывшего мужа. Уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража" направлено в суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, подозреваемая воспользовалась генеральной доверенностью от имени бывшего супруга и сняла деньги с его счета. Уточняется, что женщина потратила средства на собственные нужды, при этом оставила бывшего мужа без сбережений.
Подозреваемая находится под домашним арестом, заключили в краевом управлении.
ПроисшествияРоссияБелореченский районКраснодарский край
 
 
Заголовок открываемого материала