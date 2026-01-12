На Кубани женщину будут судить за кражу трех миллионов рублей

СОЧИ, 12 янв - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Белореченского района, которая похитила 3 миллиона рублей со счета бывшего мужа, ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемая воспользовалась генеральной доверенностью от имени бывшего супруга и сняла деньги с его счета. Уточняется, что женщина потратила средства на собственные нужды, при этом оставила бывшего мужа без сбережений.