Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал водителя фуры после ДТП с семью погибшими под Волгоградом - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/sud-2067355226.html
Суд арестовал водителя фуры после ДТП с семью погибшими под Волгоградом
Суд арестовал водителя фуры после ДТП с семью погибшими под Волгоградом - РИА Новости, 12.01.2026
Суд арестовал водителя фуры после ДТП с семью погибшими под Волгоградом
Суд в Волгограде арестовал до 9 марта водителя фуры, выехавшей на встречную полосу, что привело к ДТП, в котором погибли семь человек, сообщает объединенная... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:58:00+03:00
2026-01-12T12:58:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066918073_0:91:1017:663_1920x0_80_0_0_e92e6b04288ede19d9f91bacace60216.jpg
https://ria.ru/20260110/dtp-2067149030.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066918073_0:0:1017:762_1920x0_80_0_0_ea2b2754e8172ddac318473c593a7bb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд арестовал водителя фуры после ДТП с семью погибшими под Волгоградом

Водителя фуры арестовали после ДТП с 7 погибшими под Волгоградом на 2 месяца

© ГУ МВД России по Волгоградской областиПоследствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026
Последствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Последствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 12 янв – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал до 9 марта водителя фуры, выехавшей на встречную полосу, что привело к ДТП, в котором погибли семь человек, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Восьмого января региональный главк МЧС сообщал, что семь человек погибли при столкновении трех машин на трассе в Волгоградской области. По данным полиции, столкнулись автомобили ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF, погибли водитель и шесть пассажиров УАЗ, в том числе 17-летняя девушка. Все погибшие, по информации ГУ МВД, работники одного из местных предприятий. По данным прокуратуры, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу фуры из-за лопнувшего колеса.
"Постановлением Центрального районного суда Волгограда от 11 января 2026 года... (водителю DAF - ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Ужурском округе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Появились новые подробности ДТП в Красноярском крае
10 января, 18:21
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала