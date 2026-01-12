https://ria.ru/20260112/sud-2067355226.html
Суд арестовал водителя фуры после ДТП с семью погибшими под Волгоградом
Суд арестовал водителя фуры после ДТП с семью погибшими под Волгоградом - РИА Новости, 12.01.2026
Суд арестовал водителя фуры после ДТП с семью погибшими под Волгоградом
Суд в Волгограде арестовал до 9 марта водителя фуры, выехавшей на встречную полосу, что привело к ДТП, в котором погибли семь человек, сообщает объединенная... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:58:00+03:00
2026-01-12T12:58:00+03:00
2026-01-12T12:58:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066918073_0:91:1017:663_1920x0_80_0_0_e92e6b04288ede19d9f91bacace60216.jpg
https://ria.ru/20260110/dtp-2067149030.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066918073_0:0:1017:762_1920x0_80_0_0_ea2b2754e8172ddac318473c593a7bb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд арестовал водителя фуры после ДТП с семью погибшими под Волгоградом
Водителя фуры арестовали после ДТП с 7 погибшими под Волгоградом на 2 месяца