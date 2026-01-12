Депутат Рады отдал конгрессвумен из США данные об убийстве журналиста Лиры

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что передал американской конгрессвумен Анне Паулине Луне документы со свидетельствами содержания в нелегальной тюрьме Службы безопасности Украины (СБУ) убитого на Украине американского журналиста Гонсало Лиры.

После череды задержаний, пыток и вымогательства со стороны СБУ, Лира опубликовал историю о случившемся, пишет Дубинский. Сразу же после ее публикации журналиста снова задержали и отправили в тюрьму, где он скончался в результате побоев.