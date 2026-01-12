Депутат Рады отдал конгрессвумен из США данные об убийстве журналиста Лиры

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что передал американской конгрессвумен Анне Паулине Луне документы со свидетельствами содержания в нелегальной тюрьме Службы безопасности Украины (СБУ) убитого на Украине американского журналиста Гонсало Лиры.
"Сегодня вторая годовщина убийства американского гражданина, блогера Гонсало Лопеса Лиры в украинской тюрьме... Изучая дело Лиры, я добился начала расследования его убийства, а также нашел свидетелей его пребывания в концлагере СБУ. Все эти документы сегодня, в день украинских политзаключенных, к которым без сомнения относится теперь и Гонсало Лопес Лира, я передаю конгрессвумен Анне Паулине Луне", - написал Дубинский в Telegram-канале.
Как утверждает Дубинский, он собрал доказательства того, что в марте 2022 Лира был похищен сотрудниками СБУ и помещен в нелегальную тюрьму ведомства, носившую неформальное название "Спортзал". Журналиста выпустили с требованием не критиковать Владимира Зеленского, отказаться от объективного освещения конфликта и не поднимать тему компании Burisma, связанной с сыном экс-президента США Джо Байдена Хантером.
После череды задержаний, пыток и вымогательства со стороны СБУ, Лира опубликовал историю о случившемся, пишет Дубинский. Сразу же после ее публикации журналиста снова задержали и отправили в тюрьму, где он скончался в результате побоев.
Как добавил депутат, помимо документов, касающихся дела Лиры, он, совместно с выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком, передал конгрессвумен данные о фактах незаконных задержаний, пыток и избиений, которые украинские спецслужбы совершали в отношении политических оппонентов и рядовых граждан, включая прихожан канонической УПЦ.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
