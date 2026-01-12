Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады отдал конгрессвумен из США данные об убийстве журналиста Лиры - РИА Новости, 12.01.2026
23:36 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ssha-2067480080.html
Депутат Рады отдал конгрессвумен из США данные об убийстве журналиста Лиры
Депутат Рады отдал конгрессвумен из США данные об убийстве журналиста Лиры - РИА Новости, 12.01.2026
Депутат Рады отдал конгрессвумен из США данные об убийстве журналиста Лиры
Обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что передал американской конгрессвумен Анне Паулине Луне документы со свидетельствами содержания РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:36:00+03:00
2026-01-12T23:36:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
гонсало лира
александр дубинский
анна паулина луна
служба безопасности украины
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, гонсало лира, александр дубинский, анна паулина луна, служба безопасности украины
В мире, США, Украина, Россия, Гонсало Лира, Александр Дубинский, Анна Паулина Луна, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Депутат Рады отдал конгрессвумен из США данные об убийстве журналиста Лиры

Дубинский отдал конгрессвумен из США Луне данные об убийстве журналиста Лиры

© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало ЛирыСкриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что передал американской конгрессвумен Анне Паулине Луне документы со свидетельствами содержания в нелегальной тюрьме Службы безопасности Украины (СБУ) убитого на Украине американского журналиста Гонсало Лиры.
"Сегодня вторая годовщина убийства американского гражданина, блогера Гонсало Лопеса Лиры в украинской тюрьме... Изучая дело Лиры, я добился начала расследования его убийства, а также нашел свидетелей его пребывания в концлагере СБУ. Все эти документы сегодня, в день украинских политзаключенных, к которым без сомнения относится теперь и Гонсало Лопес Лира, я передаю конгрессвумен Анне Паулине Луне", - написал Дубинский в Telegram-канале.
Как утверждает Дубинский, он собрал доказательства того, что в марте 2022 Лира был похищен сотрудниками СБУ и помещен в нелегальную тюрьму ведомства, носившую неформальное название "Спортзал". Журналиста выпустили с требованием не критиковать Владимира Зеленского, отказаться от объективного освещения конфликта и не поднимать тему компании Burisma, связанной с сыном экс-президента США Джо Байдена Хантером.
После череды задержаний, пыток и вымогательства со стороны СБУ, Лира опубликовал историю о случившемся, пишет Дубинский. Сразу же после ее публикации журналиста снова задержали и отправили в тюрьму, где он скончался в результате побоев.
Как добавил депутат, помимо документов, касающихся дела Лиры, он, совместно с выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком, передал конгрессвумен данные о фактах незаконных задержаний, пыток и избиений, которые украинские спецслужбы совершали в отношении политических оппонентов и рядовых граждан, включая прихожан канонической УПЦ.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
ВСУ рекомендовали украинским журналистам чистить личные переписки
© 2026 МИА «Россия сегодня»
