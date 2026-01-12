Рейтинг@Mail.ru
США вряд ли пойдут на масштабную операцию против Ирана, считает эксперт - РИА Новости, 12.01.2026
12:40 12.01.2026
США вряд ли пойдут на масштабную операцию против Ирана, считает эксперт
США вряд ли пойдут на масштабную операцию против Ирана, считает эксперт - РИА Новости, 12.01.2026
США вряд ли пойдут на масштабную операцию против Ирана, считает эксперт
США вряд ли пойдут сейчас на масштабную военную операцию против Ирана, они могут постараться воспользоваться текущим положением, чтобы продавить нужные им... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:40:00+03:00
2026-01-12T12:40:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
андрей кортунов
масуд пезешкиан
международный дискуссионный клуб "валдай"
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, андрей кортунов, масуд пезешкиан, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Андрей Кортунов, Масуд Пезешкиан, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
США вряд ли пойдут на масштабную операцию против Ирана, считает эксперт

Кортунов: США вряд ли пойдут на масштабную операцию против Ирана

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США вряд ли пойдут сейчас на масштабную военную операцию против Ирана, они могут постараться воспользоваться текущим положением, чтобы продавить нужные им вопросы в переговорах с Тегераном, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
"Я очень сомневаюсь, что США уже сейчас готовы к крупной масштабной операции против Ирана. Тут потребуется операция совершенно другого масштаба, чем в Венесуэле, с совершенно другими факторами неопределённости. Я думаю, динамика развития ситуации в Иране будет определяться, в первую очередь, внутренними факторами, а не каким-то давлением со стороны США, Израиля или еще кого-то. В ближайшем будущем это маловероятно", - сказал эксперт.
Иран пригрозил Израилю и США в случае проявления агрессии
11 января, 10:45
Иран пригрозил Израилю и США в случае проявления агрессии
11 января, 10:45
США могут ввести дополнительные санкции, оказать дипломатическое давление, не исключил Кортунов. Но все-таки президенту США Дональду Трампу не так важно, кто находится у власти в Иране, указал он, для него более принципиально, чтобы Тегеран не создавал ему проблем в регионе.
"Я не очень верю, что США готовы к масштабному вмешательству, особенно предполагающее наземную операцию. Это уже большая война, а Трамп предпочитает действовать в военной сфере с минимальными рисками", - добавил эксперт.
Как ранее сообщило агентство Рейтер, президент Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе, американцы могут встретиться с иранскими представителями. В данной ситуации Вашингтон постарается воспользоваться уязвимым положением Ирана и будет оказывать давление по интересующим его вопросам, отметил Кортунов.
"Я думаю, с точки зрения США сейчас Иран, находящийся в положении слабости, более готов к каким-то уступкам. Причем тут речь может идти не только о ядерной программе. Трампа волнуют три вопроса. Первый – это ядерный, второй – ракетная и баллистическая программа Ирана, и третье, то, что в США называется региональное поведение Ирана – поддержка Тегераном радикальных шиитских группировок на Ближнем Востоке, которые так или иначе противостоят американским союзникам. Вот по этим трем вопросам США будут на Иран давить, а они, конечно, будут сопротивляться", - резюмировал эксперт.
Протест в Зенджане, Иран - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: Израиль повысил готовность из-за возможной интервенции США в Иран
11 января, 10:16
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Иран взял ситуацию с протестами под контроль, заявил глава МИД
Вчера, 11:58
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАндрей КортуновМасуд ПезешкианМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
