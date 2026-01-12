США вряд ли пойдут на масштабную операцию против Ирана, считает эксперт

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США вряд ли пойдут сейчас на масштабную военную операцию против Ирана, они могут постараться воспользоваться текущим положением, чтобы продавить нужные им вопросы в переговорах с Тегераном, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

"Я очень сомневаюсь, что США уже сейчас готовы к крупной масштабной операции против Ирана . Тут потребуется операция совершенно другого масштаба, чем в Венесуэле , с совершенно другими факторами неопределённости. Я думаю, динамика развития ситуации в Иране будет определяться, в первую очередь, внутренними факторами, а не каким-то давлением со стороны США, Израиля или еще кого-то. В ближайшем будущем это маловероятно", - сказал эксперт.

США могут ввести дополнительные санкции, оказать дипломатическое давление, не исключил Кортунов . Но все-таки президенту США Дональду Трампу не так важно, кто находится у власти в Иране, указал он, для него более принципиально, чтобы Тегеран не создавал ему проблем в регионе.

"Я не очень верю, что США готовы к масштабному вмешательству, особенно предполагающее наземную операцию. Это уже большая война, а Трамп предпочитает действовать в военной сфере с минимальными рисками", - добавил эксперт.

Как ранее сообщило агентство Рейтер, президент Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе, американцы могут встретиться с иранскими представителями. В данной ситуации Вашингтон постарается воспользоваться уязвимым положением Ирана и будет оказывать давление по интересующим его вопросам, отметил Кортунов.

"Я думаю, с точки зрения США сейчас Иран, находящийся в положении слабости, более готов к каким-то уступкам. Причем тут речь может идти не только о ядерной программе. Трампа волнуют три вопроса. Первый – это ядерный, второй – ракетная и баллистическая программа Ирана, и третье, то, что в США называется региональное поведение Ирана – поддержка Тегераном радикальных шиитских группировок на Ближнем Востоке , которые так или иначе противостоят американским союзникам. Вот по этим трем вопросам США будут на Иран давить, а они, конечно, будут сопротивляться", - резюмировал эксперт.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.

С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.

В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.