Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 12.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 12.01.2026 (обновлено: 14:41 12.01.2026)
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли до 205 военнослужащих в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действия войск "Восток"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 205 военнослужащих в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, добавили в военном ведомстве.
«
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Орлы Днепропетровской области, Голубково, Горькое, Зализничное, Новоукраинка, Самойловка и Шевченковское Запорожской области", - отметили в Минобороны России.
