Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли до 205 военнослужащих в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:24:00+03:00
2026-01-12T14:24:00+03:00
2026-01-12T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
днепропетровская область
безопасность, россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действия войск "Восток"