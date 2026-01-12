Рейтинг@Mail.ru
Ученый не исключил сюрпризов от Солнца в текущем цикле - РИА Новости, 12.01.2026
00:40 12.01.2026
Ученый не исключил сюрпризов от Солнца в текущем цикле
Ученый не исключил сюрпризов от Солнца в текущем цикле - РИА Новости, 12.01.2026
Ученый не исключил сюрпризов от Солнца в текущем цикле
Текущий солнечный цикл оказался почти в два раза сильнее, чем прогнозировалось, и все еще может принести сюрпризы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T00:40:00+03:00
2026-01-12T00:40:00+03:00
https://ria.ru/20260108/solntse-2066930634.html
российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученый не исключил сюрпризов от Солнца в текущем цикле

Богачев: текущий солнечный цикл может принести сюрпризы

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramПоток солнечного ветра из появившейся на Солнце корональной дыры
Поток солнечного ветра из появившейся на Солнце корональной дыры - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Поток солнечного ветра из появившейся на Солнце корональной дыры. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Текущий солнечный цикл оказался почти в два раза сильнее, чем прогнозировалось, и все еще может принести сюрпризы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
"Двадцать пятый цикл стал во многом неожиданным: он прогнозировался едва ли не в два раза более слабым, чем оказался по факту. В этом плане, возможно, связанные с ним сюрпризы еще не исчерпаны", - сказал Богачев.
Так он ответил на вопрос, может ли Солнце выйти на второй пик в этом цикле. Ученый уточнил, что у человечества есть данные только о 24 наблюдавшихся циклах Солнца, но период примерно в 300 лет, который они затрагивают, ничтожно короткий по сравнению с историей звезды, насчитывающей несколько миллиардов лет.
По словам ученого, за это время циклов с двумя пиками ни разу не было, а все признаки, которые сейчас фиксируются на Солнце, говорят о начавшемся движении цикла к своему минимуму.
"Но у нас нет теории цикла, а есть только эмпирические знания, почерпнутые из предыдущих наблюдений. Пока можно лишь утверждать, что если в 2026 году произойдет перелом цикла и выход на второй максимум, это будет, мягко говоря, неожиданно", - отметил Богачёв.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На Солнце произошел крупный взрыв
8 января, 22:31
 
