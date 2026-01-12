Ученый не исключил сюрпризов от Солнца в текущем цикле

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Текущий солнечный цикл оказался почти в два раза сильнее, чем прогнозировалось, и все еще может принести сюрпризы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

"Двадцать пятый цикл стал во многом неожиданным: он прогнозировался едва ли не в два раза более слабым, чем оказался по факту. В этом плане, возможно, связанные с ним сюрпризы еще не исчерпаны", - сказал Богачев.

Так он ответил на вопрос, может ли Солнце выйти на второй пик в этом цикле. Ученый уточнил, что у человечества есть данные только о 24 наблюдавшихся циклах Солнца, но период примерно в 300 лет, который они затрагивают, ничтожно короткий по сравнению с историей звезды, насчитывающей несколько миллиардов лет.

По словам ученого, за это время циклов с двумя пиками ни разу не было, а все признаки, которые сейчас фиксируются на Солнце, говорят о начавшемся движении цикла к своему минимуму.