https://ria.ru/20260112/solntse-2067286653.html
Ученый не исключил сюрпризов от Солнца в текущем цикле
Ученый не исключил сюрпризов от Солнца в текущем цикле - РИА Новости, 12.01.2026
Ученый не исключил сюрпризов от Солнца в текущем цикле
Текущий солнечный цикл оказался почти в два раза сильнее, чем прогнозировалось, и все еще может принести сюрпризы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T00:40:00+03:00
2026-01-12T00:40:00+03:00
2026-01-12T00:40:00+03:00
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063799579_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_c8b5d57974ce073bf1a10171c41ff3d5.jpg
https://ria.ru/20260108/solntse-2066930634.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063799579_100:0:925:619_1920x0_80_0_0_cd2b0f9793e56aada008a4bce22fe986.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученый не исключил сюрпризов от Солнца в текущем цикле
Богачев: текущий солнечный цикл может принести сюрпризы
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Текущий солнечный цикл оказался почти в два раза сильнее, чем прогнозировалось, и все еще может принести сюрпризы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
"Двадцать пятый цикл стал во многом неожиданным: он прогнозировался едва ли не в два раза более слабым, чем оказался по факту. В этом плане, возможно, связанные с ним сюрпризы еще не исчерпаны", - сказал Богачев.
Так он ответил на вопрос, может ли Солнце выйти на второй пик в этом цикле. Ученый уточнил, что у человечества есть данные только о 24 наблюдавшихся циклах Солнца, но период примерно в 300 лет, который они затрагивают, ничтожно короткий по сравнению с историей звезды, насчитывающей несколько миллиардов лет.
По словам ученого, за это время циклов с двумя пиками ни разу не было, а все признаки, которые сейчас фиксируются на Солнце, говорят о начавшемся движении цикла к своему минимуму.
"Но у нас нет теории цикла, а есть только эмпирические знания, почерпнутые из предыдущих наблюдений. Пока можно лишь утверждать, что если в 2026 году произойдет перелом цикла и выход на второй максимум, это будет, мягко говоря, неожиданно", - отметил Богачёв.