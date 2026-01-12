https://ria.ru/20260112/shoygu-2067448395.html
Шойгу заявил о готовности России развивать сотрудничество с Тегераном
Шойгу заявил о готовности России развивать сотрудничество с Тегераном - РИА Новости, 12.01.2026
Шойгу заявил о готовности России развивать сотрудничество с Тегераном
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил секретарю Совбеза Ирана Али Лариджани о готовности России развивать двустороннее сотрудничество, сообщили в РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:35:00+03:00
2026-01-12T19:35:00+03:00
2026-01-12T19:45:00+03:00
россия
тегеран (город)
иран
али лариджани
сергей шойгу
россия
тегеран (город)
иран
Новости
ru-RU
Россия, Тегеран (город), Иран, Али Лариджани, Сергей Шойгу
