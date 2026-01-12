Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил о готовности России развивать сотрудничество с Тегераном - РИА Новости, 12.01.2026
19:35 12.01.2026 (обновлено: 19:45 12.01.2026)
Шойгу заявил о готовности России развивать сотрудничество с Тегераном
Шойгу заявил о готовности России развивать сотрудничество с Тегераном
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил секретарю Совбеза Ирана Али Лариджани о готовности России развивать двустороннее сотрудничество, сообщили в РИА Новости, 12.01.2026
Шойгу заявил о готовности России развивать сотрудничество с Тегераном

Шойгу заявил о готовности России развивать двустороннее сотрудничество с Ираном

Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил секретарю Совбеза Ирана Али Лариджани о готовности России развивать двустороннее сотрудничество, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Шойгу провел телефонный разговор с Секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Лариджани.
"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации... заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе подписанного 17 января 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", - говорится в сообщении.
