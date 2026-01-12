Шойгу заявил о готовности России развивать сотрудничество с Тегераном

"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации... заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе подписанного 17 января 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", - говорится в сообщении.