https://ria.ru/20260112/shoygu-2067448206.html
Шойгу провел телефонный разговор с секретарем совбеза Ирана
Шойгу провел телефонный разговор с секретарем совбеза Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
Шойгу провел телефонный разговор с секретарем совбеза Ирана
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в понедельник провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:32:00+03:00
2026-01-12T19:32:00+03:00
2026-01-12T19:47:00+03:00
иран
россия
сергей шойгу
али лариджани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_0:151:2848:1753_1920x0_80_0_0_ea335e3bfcc02b08a73580dc839ad198.jpg
https://ria.ru/20251217/lavrov-2062652907.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_05be0d2050c5e6417118ac3dd50a6491.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, сергей шойгу, али лариджани
Иран, Россия, Сергей Шойгу, Али Лариджани
Шойгу провел телефонный разговор с секретарем совбеза Ирана
Шойгу и секретарь совбеза Ирана провели телефонный разговор