Сафонов написал заявление на бывшую жену в полицию

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Футболист французского клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов подал в полицию Москвы заявление о мошенничестве со стороны бывшей жены, которая пытается по одному и тому же заключенному договору дважды взыскать с него денежные средства за понесенные судебные расходы, сообщил РИА Новости адвокат спортсмена Андрей Крючков.
В июне 2025 года Сафонов полностью погасил долг по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. Представители его бывшей жены в суде подтвердили эту информацию и отозвали заявление о его банкротстве, поданное в марте того же года. Суд прекратил производство по делу о банкротстве.
"Мы перед Новым годом подали заявление о привлечении Анастасии к уголовной ответственности за мошенничество, оно подается по месту совершения преступления. Мы считаем, что оно было совершено два раза: на территории Арбитражного суда и на территории Никулинского суда. Мы в два раздела подали заявления. Анастасия за все периоды всех судебных процессов для участия и представления своих интересов нанимала ряд специалистов, начиная с представителей и заканчивая адвокатами. И Анастасия после всех процессов обратилась в суды с заявлением о взыскании с Матвея всех расходов на этих специалистов", - сказал Крючков.
"Соответственно, где-то она представляет заявление о том, что она несла расходы, но на самом деле она этих расходов не понесла. Это, во-первых. А во-вторых, она пытается, допустим, в Краснодаре и Москве по одному и тому же договору и одному и тому же действию два раза взыскать с Матвея денежные средства. Якобы она два раза понесла расходы. А на самом деле она понесла их один раз", – добавил собеседник агентства.
Сафонов уже женился во второй раз. Со своей первой женой Анастасией Сафонов расстался в 2021 году. В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал Сафонова выплачивать 1/4 своих доходов на содержание дочери, в августе Мосгорсуд утвердил данное решение, отклонив жалобу футболиста. Из-за долгов по алиментам Сафонову в июне был запрещен выезд за пределы страны, что сказалось тогда на запоздалом прибытии игрока в расположение "ПСЖ".
