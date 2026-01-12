Сафонов написал заявление на бывшую жену в полицию

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Футболист французского клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов подал в полицию Москвы заявление о мошенничестве со стороны бывшей жены, которая пытается по одному и тому же заключенному договору дважды взыскать с него денежные средства за понесенные судебные расходы, сообщил РИА Новости адвокат спортсмена Андрей Крючков.