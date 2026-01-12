В Ленинградской области установят памятник княгине Ольге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Скульптурную композицию, посвященную Святой равноапостольной княгине Ольге, планируется установить в Ленинградской области, сообщает региональный комитет по сохранению культурного наследия.
"Двенадцатого января по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко стартовал прием заявок на конкурс скульптурной композиции, посвященной Святой равноапостольной княгине Ольге", - говорится в сообщении.
Организатором открытого конкурса стал Союз художников Ленинградской области, куратором конкурса – комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области.
Участники конкурса создадут эскизный проект памятника княгине Ольге для размещения на набережной реки Плюсса в городе Сланцы Ленинградской области, а также разработают предложения по благоустройству территории вокруг памятника.
Княгиня Ольга – одна из первых правителей Руси, стоявших у истоков создания Русского государства. Именно при ней Русь из разрозненного конгломерата племен и народов начала складываться как государство. Прямо в летописи не говорится о пребывании княгини Ольги на территории современного Сланцевского района, но, по мнению исследователей, в ходе своей поездки по северным русским землям в 947 году Ольга побывала в этом крае. Среди владений княгини в летописи как раз упомянуты земли по реке Плюссе.
