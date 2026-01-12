Троих россиян с арестованного судна Fitburg не выпускают из Финляндии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Три россиянина с освобожденного из-под ареста судна Fitburg, в том числе капитан и два помощника, остаются в Финляндии под запретом на выезд, заявило РИА Новости посольство России в Хельсинки.
Финские власти 12 января сняли арест с судна Fitburg, задержанного 31 декабря 2025 года по подозрению в повреждении кабеля в Финском заливе. Сухогруз под флагом Сент-Винсента и Гренадин следовал из России в Израиль. Члены экипажа судна являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Окружной суд Хельсинки 4 января заключил под стражу одного из членов экипажа судна - гражданина Азербайджана, в отношении трех членов экипажа действует запрет на выезд из страны.
"В Финляндии по-прежнему остаются трое россиян (капитан и два помощника), в отношении которых действует запрет на выезд из страны. На время следственных действий они будут проживать в гостинице в Хельсинки. Посольство находится в тесном контакте с ними и членами их семей, оказывает необходимую поддержку", - сообщили в дипмиссии.