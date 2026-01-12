Вучич обсудил с MOL возможность продажи российско-сербской NIS, пишут СМИ

БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обсудил с руководством венгерской нефтегазовой компании MOL возможность продажи российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, передает агентство Президент Сербии Александр Вучич обсудил с руководством венгерской нефтегазовой компании MOL возможность продажи российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, передает агентство Танюг

Санкции США в отношении NIS были приостановлены до 23 января, компания 9 января договорилась о поставках первой партии нефти на переработку. Вучич сказал в начале января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево.

"Президент Вучич разговаривал с высшим руководством венгерской компании MOL о возможности покупки NIS. Обсуждались все аспекты сотрудничества, срочность решения проблем с американским Управлением иностранными активами (OFAC) и значимость подписания международного договора между Сербией и Венгрией", - передает агентство со ссылкой на администрацию президента Сербии.

Официального сообщения администрации Вучича пока не было.

Компания-оператор Адриатического нефтепровода из Хорватии (JANAF) сообщила ранее о возобновлении снабжения российско-сербской NIS сырой нефтью для переработки после приостановки действия санкций США. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планируют купить еще 5% акций NIS к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию.

Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская " Нефтяная индустрия Сербии " ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.

Минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года.

Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией " Газпром нефти " – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.