Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 12.01.2026 (обновлено: 17:27 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/prizyv-2067321098.html
Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России
Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России - РИА Новости, 12.01.2026
Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна продемонстрировать заинтересованность в мирном урегулировании украинского конфликта, передает РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:16:00+03:00
2026-01-12T17:27:00+03:00
в мире
россия
украина
урсула фон дер ляйен
владимир путин
дмитрий песков
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_770:425:2465:1379_1920x0_80_0_0_2716bd91137575ebd51d7e97a8eb9db4.jpg
https://ria.ru/20260112/bloomberg-2067311263.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_290:0:2957:2000_1920x0_80_0_0_00ca1fea9e598f89de94d42db174183a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, урсула фон дер ляйен, владимир путин, дмитрий песков, оон, нато, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, НАТО, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

Фон дер Ляйен заявила, что Россия должна показать заинтересованность в мире

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна продемонстрировать заинтересованность в мирном урегулировании украинского конфликта, передает Reuters.
«

"Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире", — утверждает глава ЕК.

Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Европе
Вчера, 09:17
 
В миреРоссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинДмитрий ПесковООННАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала