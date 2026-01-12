https://ria.ru/20260112/prizyv-2067321098.html
Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна продемонстрировать заинтересованность в мирном урегулировании украинского конфликта, передает РИА Новости, 12.01.2026
в мире
россия
украина
урсула фон дер ляйен
владимир путин
дмитрий песков
оон
нато
Фон дер Ляйен заявила, что Россия должна показать заинтересованность в мире