В Петербурге за новогодние каникулы выпала половина месячной нормы осадков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Половина месячной нормы осадков выпала в Санкт-Петербурге за первую декаду января, в центре города высота снежного покрова достигла 28 сантиметров, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
"Количество осадков в виде снега в первой декаде января в Санкт-Петербурге... составило 51% от месячной нормы... В период зимних каникул высота снега в городе увеличилась до 28 сантиметров в центре, 23 сантиметров в Кронштадте и до 19 сантиметров в Ломоносове", – написал он в своем Telegram-канале.
Как добавил синоптик, за историю метеонаблюдений бывали и периоды, когда высота снежного покрова в Петербурге в первой декаде января составляла 50 сантиметров (1980 год), 48 сантиметров в 2010 году, 42 сантиметра в 2011 году.
"Тут надо отметить, что во все эти годы в Новому году город подходил с большим количеством снежного покрова. Но факт остается, снега в Санкт-Петербурге в эти каникулы выпало много", – отметил Колесов.
По данным, приведенным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около 8,7 градуса мороза, облачно. Скорость ветра не превышает 5 метров в секунду.