В Петербурге за новогодние каникулы выпала половина месячной нормы осадков
11:07 12.01.2026
В Петербурге за новогодние каникулы выпала половина месячной нормы осадков
Половина месячной нормы осадков выпала в Санкт-Петербурге за первую декаду января, в центре города высота снежного покрова достигла 28 сантиметров, сообщил... РИА Новости, 12.01.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
санкт-петербург, кронштадт, александр колесов, новый год
Санкт-Петербург, Кронштадт, Александр Колесов, Новый год
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУборка снега на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Уборка снега на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Половина месячной нормы осадков выпала в Санкт-Петербурге за первую декаду января, в центре города высота снежного покрова достигла 28 сантиметров, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
"Количество осадков в виде снега в первой декаде января в Санкт-Петербурге... составило 51% от месячной нормы... В период зимних каникул высота снега в городе увеличилась до 28 сантиметров в центре, 23 сантиметров в Кронштадте и до 19 сантиметров в Ломоносове", – написал он в своем Telegram-канале.
Как добавил синоптик, за историю метеонаблюдений бывали и периоды, когда высота снежного покрова в Петербурге в первой декаде января составляла 50 сантиметров (1980 год), 48 сантиметров в 2010 году, 42 сантиметра в 2011 году.
"Тут надо отметить, что во все эти годы в Новому году город подходил с большим количеством снежного покрова. Но факт остается, снега в Санкт-Петербурге в эти каникулы выпало много", – отметил Колесов.
По данным, приведенным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около 8,7 градуса мороза, облачно. Скорость ветра не превышает 5 метров в секунду.
Санкт-ПетербургКронштадтАлександр КолесовНовый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
