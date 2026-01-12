Рейтинг@Mail.ru
10:49 12.01.2026
Ozon скрыл с витрины ветеринарные препараты с габапентином
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска интернет-магазина Ozon
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Ozon. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ozon скрыл с витрины ветеринарные препараты с габапентином, которые покупают подростки, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ряд Telgram-каналов в воскресенье сообщили о том, что подростки заказывают ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм.
"Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", - заявили в пресс-службе Ozon.
Ozon - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Ozon прокомментировали идею запретить скидки на маркетплейсах
28 ноября 2025, 19:25
 
Ozon, маркетплейс
 
 
