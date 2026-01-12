Фетисов раскрыл уникальное чутье, вернувшееся к Овечкину

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Обладатель Кубка Стэнли российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин собрался после периода без заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вернул свое уникальное чутье на гол, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.