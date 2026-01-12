Рейтинг@Mail.ru
Фетисов раскрыл уникальное чутье, вернувшееся к Овечкину
Хоккей
Хоккей
 
11:15 12.01.2026
Фетисов раскрыл уникальное чутье, вернувшееся к Овечкину
Фетисов раскрыл уникальное чутье, вернувшееся к Овечкину - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Фетисов раскрыл уникальное чутье, вернувшееся к Овечкину
Обладатель Кубка Стэнли российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин собрался после периода без заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
хоккей
спорт
вячеслав фетисов
горди хоу
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, вячеслав фетисов, горди хоу, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Вячеслав Фетисов, Горди Хоу, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Фетисов раскрыл уникальное чутье, вернувшееся к Овечкину

Фетисов: Овечкин собрался и вернул уникальное чутье на гол

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Обладатель Кубка Стэнли российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин собрался после периода без заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вернул свое уникальное чутье на гол, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин в ночь на понедельник в матче НХЛ с "Нэшвилл Предаторз" провел на площадке 19 минут игрового времени, забил гол и отличился голевой передачей. Россиянин продлил личную голевую серию до четырех матчей и стал третьим игроком в возрасте 40 лет и старше за всю историю НХЛ, кому удалось забросить 20 шайб за 46 матчей со старта регулярного сезона.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Нэшвилл
3 : 2
Вашингтон
13:15 • Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг, Роман Йоси)
41:12 • Коул Смит
(Роман Йоси, Рейд Шефер)
43:29 • Роман Йоси
(Стивен Стэмкос, Райан О'Райлли)
05:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Ryan Leonard)
49:03 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"У Саши уже светит следующий рекорд. Он молодец. При том, что есть психологическое давление, когда такого уровня хоккеист не забивает определенное количество игр. Это сказывается. Но он собрался, вернул свое уникальное чутье на гол. Забивает из своих излюбленных мест. В прошлой игре в третьем периоде убежал два в один вместе с партнером. Молодец. Это говорит о том, что он в хорошей спортивной форме и будет забивать дальше", - сказал Фетисов.
Овечкин является первым и единственным игроком в истории НХЛ, кто забросил минимум по 20 шайб за один регулярный чемпионат с начала своей карьеры в лиге, и вторым хоккеистом в истории НХЛ после Горди Хоу, кто провел 21 сезон подряд с 20 голами в каждом. Также Овечкину принадлежит снайперский рекорд лиги (917 шайб).
Олимпийский чемпион, российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов во время встречи с журналистами в преддверии его 65-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине
9 января, 12:23
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
