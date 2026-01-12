Фетисов раскрыл уникальное чутье, вернувшееся к Овечкину

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Обладатель Кубка Стэнли российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин собрался после периода без заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вернул свое уникальное чутье на гол, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин в ночь на понедельник в матче НХЛ с "Нэшвилл Предаторз" провел на площадке 19 минут игрового времени, забил гол и отличился голевой передачей. Россиянин продлил личную голевую серию до четырех матчей и стал третьим игроком в возрасте 40 лет и старше за всю историю НХЛ, кому удалось забросить 20 шайб за 46 матчей со старта регулярного сезона.
12 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
13:15 • Стивен Стэмкос
41:12 • Коул Смит
(Роман Йоси, Рейд Шефер)
43:29 • Роман Йоси
05:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Ryan Leonard)
49:03 • Этен Франк
"У Саши уже светит следующий рекорд. Он молодец. При том, что есть психологическое давление, когда такого уровня хоккеист не забивает определенное количество игр. Это сказывается. Но он собрался, вернул свое уникальное чутье на гол. Забивает из своих излюбленных мест. В прошлой игре в третьем периоде убежал два в один вместе с партнером. Молодец. Это говорит о том, что он в хорошей спортивной форме и будет забивать дальше", - сказал Фетисов.
Овечкин является первым и единственным игроком в истории НХЛ, кто забросил минимум по 20 шайб за один регулярный чемпионат с начала своей карьеры в лиге, и вторым хоккеистом в истории НХЛ после Горди Хоу, кто провел 21 сезон подряд с 20 голами в каждом. Также Овечкину принадлежит снайперский рекорд лиги (917 шайб).