В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА