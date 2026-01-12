Рейтинг@Mail.ru
08:27 12.01.2026 (обновлено: 08:45 12.01.2026)
"Оклахома" обыграла "Майами" в НБА благодаря 29 очкам Гилджес-Александера
"Оклахома" обыграла "Майами" в НБА благодаря 29 очкам Гилджес-Александера
"Оклахома" обыграла "Майами" в НБА благодаря 29 очкам Гилджес-Александера

"Оклахома" обыграла "Майами" в матче НБА благодаря 29 очкам Гилджес-Александера

© Соцсети "Оклахома-Сити Тандер"Шей Гилджес-Александер
Шей Гилджес-Александер . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в городе Оклахома-Сити завершилась победой хозяев со счетом 124:112 (32:34, 22:25, 39:26, 31:27). Самым результативным игроком матча стал защитник "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер, в активе которого 29 очков. Его одноклубник Чет Холмгрен оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. У "Майами" больше всех очков набрал Эндрю Уиггинс (23), а дабл-дабл оформил Дэвион Митчелл (13 очков и 10 передач).
Россиянин Влад Голдин не попал в заявку "Хит" на матч. Центровой принял участие в одной игре команды с момента старта регулярного чемпионата.
"Оклахома" (33 победы, 7 поражений) возглавляет таблицу Западной конференции, "Майами" (20 побед, 19 поражений) идет восьмым на Востоке.
В следующем матче "Оклахома" примет "Сан-Антонио Спёрс" 14 января. "Майами" в этот же день сыграет с "Финикс Санз" на домашнем паркете.
Результаты других матчей:
"Торонто Рэпторс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 116:115 ОТ (22:25, 36:23, 18:36, 31:23, 9:8);
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Нью-Йорк Никс" - 114:123 (34:34, 26:31, 25:25, 29:33);
"Миннесота Тимбервулвз" - "Сан-Антонио Спёрс" - 104:103 (24:31, 18:24, 29:30, 33:18);
"Денвер Наггетс" - "Милуоки Бакс" - 108:104 (27:23, 35:29, 23:22, 23:30);
"Финикс Санз" - "Вашингтон Уизардс" - 112:93 (32:28, 33:22, 31:17, 16:26);
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Атланта Хокс" - 111:124 (28:27, 25:32, 25:35, 33:30);
"Сакраменто Кингз" - "Хьюстон Рокетс" - 111:98 (22:23, 29:25, 27:28, 33:22).
НБА
12 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Оклахома-Сити
124 : 112
Майами
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
