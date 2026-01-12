Пушков назвал президента Молдавии врагом собственного государства

Сенатор отметил, что за планом Санду о присоединении к Румынии стоит признание собственной несостоятельности и политической бездарности.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.