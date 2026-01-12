Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал президента Молдавии врагом собственного государства - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067481401.html
Пушков назвал президента Молдавии врагом собственного государства
Пушков назвал президента Молдавии врагом собственного государства - РИА Новости, 12.01.2026
Пушков назвал президента Молдавии врагом собственного государства
Президент Молдавии Майя Санду является не просто агентом влияния другого государства, а врагом собственного, заявил член конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:46:00+03:00
2026-01-12T23:46:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
майя санду
алексей пушков
совет федерации рф
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_9445817956ded968bd58d9349c7f7e8a.jpg
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067473024.html
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_125:3:2135:1511_1920x0_80_0_0_132bf78f8198eb55bbb3a0a4453c60da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, майя санду, алексей пушков, совет федерации рф, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия
Пушков назвал президента Молдавии врагом собственного государства

Пушков назвал Санду врагом Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду является не просто агентом влияния другого государства, а врагом собственного, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по её словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Санду призналась, что в случае референдума она проголосовала бы за присоединение к Румынии. Иными словами, страну возглавляет не просто агент влияния другого государства, а враг собственного. Это, несомненно, наинизшая точка падения молдавской государственности, как и прозападных сил во главе с Санду, правящих Молдавией под лозунгом евроинтеграции", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что за планом Санду о присоединении к Румынии стоит признание собственной несостоятельности и политической бездарности.
"Себе Санду наверняка заготовит местечко в структурах Евросоюза под боком у (главы Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен, станет каким-нибудь еврокомиссаром от Румынии. А Молдавия - да не нужна она Санду эта Молдавия!" - сыронизировал политик.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Санду готовит аншлюс Молдавии Румынией, заявили в Госдуме
Вчера, 22:32
 
В миреМолдавияРумынияМайя СандуАлексей ПушковСовет Федерации РФЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала