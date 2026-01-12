МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду является не просто агентом влияния другого государства, а врагом собственного, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по её словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Санду призналась, что в случае референдума она проголосовала бы за присоединение к Румынии. Иными словами, страну возглавляет не просто агент влияния другого государства, а враг собственного. Это, несомненно, наинизшая точка падения молдавской государственности, как и прозападных сил во главе с Санду, правящих Молдавией под лозунгом евроинтеграции", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что за планом Санду о присоединении к Румынии стоит признание собственной несостоятельности и политической бездарности.
"Себе Санду наверняка заготовит местечко в структурах Евросоюза под боком у (главы Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен, станет каким-нибудь еврокомиссаром от Румынии. А Молдавия - да не нужна она Санду эта Молдавия!" - сыронизировал политик.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.