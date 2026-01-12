Рейтинг@Mail.ru
10:08 12.01.2026 (обновлено: 15:54 12.01.2026)
Ректора частного вуза Петербурга ждет суд за легализацию мигрантов
санкт-петербург
россия
ближний восток
санкт-петербург
россия
ближний восток
Задержание ректора частного вуза в Петербурге, который незаконно легализовал более 500 мигрантов
Более 500 мигрантов легализовал ректор частного вуза в Петербурге. Его подельники искали иностранцев, желающих продлить пребывание в России, и оформляли им учебные визы. Теперь все визы аннулированы, а покупатели - в реестре контролируемых лиц.
санкт-петербург, россия, ближний восток
Санкт-Петербург, Россия, Ближний Восток
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Ректор одного из частных вузов Санкт-Петербурга и два его соучастника предстанут перед судом по обвинению в незаконной легализации 501 мигранта, которые числились в вузе, но не учились в нем, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, полицейское следствие завершило расследование уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 322.1 УК РФ об организации незаконной миграции и части 4 статьи 174.1 УК РФ об отмывании денег.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Суд в Приморье продлил арест депутата по делу о сбыте 50 килограммов ртути
Вчера, 09:36
"На скамью подсудимых отправятся участники организованной группы – 46-летний ректор одного из частных вузов Петербурга и два его подельника, 53-летний предприниматель и уроженец государства Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство", – говорится в сообщении.
Как установило следствие, соучастники, задержанные в ноябре 2024 года, искали иностранцев, желающих продлить пребывание в России. Для получения разрешительных документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет.
"По такой схеме в период с января 2020 года по ноябрь 2024 года обвиняемые легализовали 501 гражданина из стран дальнего и ближнего зарубежья. Криминальный бизнес принес его участникам свыше 40 000 000 рублей преступного дохода, который они легализовали путем проведения мнимых сделок", - рассказали в ГУМВД.
Уточняется, что все фиктивные учебные визы иностранцев аннулированы. Они внесены в реестр контролируемых лиц.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Опыт Москвы по контролю за мигрантами применят в регионах, заявил Собянин
Опыт Москвы по контролю за мигрантами применят в регионах, заявил Собянин
24 декабря 2025, 16:28
 
Санкт-ПетербургРоссияБлижний Восток
 
 
