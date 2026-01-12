https://ria.ru/20260112/migrant-2067319421.html
Ректора частного вуза Петербурга ждет суд за легализацию мигрантов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости.
Ректор одного из частных вузов Санкт-Петербурга и два его соучастника предстанут перед судом по обвинению в незаконной легализации 501 мигранта, которые числились в вузе, но не учились в нем, сообщила
пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, полицейское следствие завершило расследование уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 322.1 УК РФ об организации незаконной миграции и части 4 статьи 174.1 УК РФ об отмывании денег.
"На скамью подсудимых отправятся участники организованной группы – 46-летний ректор одного из частных вузов Петербурга и два его подельника, 53-летний предприниматель и уроженец государства Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство", – говорится в сообщении.
Как установило следствие, соучастники, задержанные в ноябре 2024 года, искали иностранцев, желающих продлить пребывание в России. Для получения разрешительных документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет.
"По такой схеме в период с января 2020 года по ноябрь 2024 года обвиняемые легализовали 501 гражданина из стран дальнего и ближнего зарубежья. Криминальный бизнес принес его участникам свыше 40 000 000 рублей преступного дохода, который они легализовали путем проведения мнимых сделок", - рассказали в ГУМВД.
Уточняется, что все фиктивные учебные визы иностранцев аннулированы. Они внесены в реестр контролируемых лиц.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.