В аэропорту Краснодара задерживаются 17 рейсов
В аэропорту Краснодара задерживаются 17 рейсов - РИА Новости, 12.01.2026
В аэропорту Краснодара задерживаются 17 рейсов
Семнадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 12.01.2026
В аэропорту Краснодара задерживаются 17 рейсов
Семнадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Краснодара