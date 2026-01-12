Рейтинг@Mail.ru
13:02 12.01.2026
Косачев назвал условие возвращения мира к принципам равенства
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Вернуть мир к цивилизованным принципам равенства, в числе которых суверенитет, безопасность и развитие для всех, а не только для сильных мира всего, сможет только коллективное большинство стран, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Первобытные времена и средневековье, как выясняется, мало чему научили человечество. И вернуть его к цивилизованным принципам равенства, за которыми суверенитет, безопасность и развитие для всех, а не только для сильных мира сего, сможет только коллективное мировое большинство. Но уж никак не коллективный Запад, полностью провалившийся в своей мании величия и уверенности в собственной непогрешимости", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Косачев отметил, что по завершении эры межблокового противостояния, когда возможности сторон посягнуть на суверенитет, безопасность и развитие друг друга ограничивались самими блоками, руки у коллективного Запада вновь оказались развязанными.
"Однополярный мир прельстил европейцев тем, что они в союзе с США обрели себя в эпицентре этого полюса. Оказалось возможным обеспечивать суверенитет, безопасность и развитие для себя в эксклюзивном и приоритетном порядке, а остальным - раздавать по остаточному принципу и главным образом за их же счёт, в пользу себя любимых. Какое и зачем тут международное право, о чём вы?" - добавил он.
И всё бы хорошо, отметил Косачев, но появился американский президент Дональд Трамп.
"Его отличие от бывших союзников по однополярности только в одном - он не прячется за красивыми лозунгами и формулами. Он не лицемерит и называет вещи своими именами: суверенитет есть только у США, безопасность США превыше всего, а тем, кто будет посягать на американское развитие (величие), лучше пенять на самих себя", - написал российский политик.
"Вот так соблазнительный однополярный мир, презиравший международное право с его равенством и опиравшийся на коллективную силу, обернулся против его европейских апологетов суровой правдой жизни. Где, как говорят американцы, might is right! (в вольном переводе - "прав тот, у кого больше прав", то есть тот, кто сильнее)",- добавил Косачев, в заключение передав "привет коллективным европейцам".
