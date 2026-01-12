https://ria.ru/20260112/kitay-2067389145.html
Си Цзиньпин призвал искоренить взяточничество в Китае
Си Цзиньпин призвал искоренить взяточничество в Китае - РИА Новости, 12.01.2026
Си Цзиньпин призвал искоренить взяточничество в Китае
Борьба с коррупцией в Китае остается сложной и напряженной, необходимо решительно искоренять взяточничество и лишать коррупционеров укрытия, заявил председатель
ПЕКИН, 12 янв - РИА Новости. Борьба с коррупцией в Китае остается сложной и напряженной, необходимо решительно искоренять взяточничество и лишать коррупционеров укрытия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В понедельник в Пекине
прошло пятое пленарное заседание Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая
20-го созыва, в ходе которого выступил с речью глава Китая Си Цзиньпин
.
Китайский лидер в своей речи подчеркнул, что в настоящее время ситуация по борьбе с коррупцией в КНР "остается сложной и напряженной", а задача по искоренению очагов и условий для коррупции "остается трудной и многосложной".
"Мы должны непоколебимо сохранять состояние высокого давления, решительно наказывать коррупцию везде, где она существует, искоренять взяточничество и не оставлять коррумпированным элементам места для укрытия", - приводит речь китайского лидера официальный сайт Госсовета КНР.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость понимания новых тенденций и особенностей коррупции, внедрения инновационных методов и подходов, совершенствования антикоррупционных механизмов.
"Коррупция является тигром, преграждающим путь развития партии и страны, камнем преткновения, борьба с коррупцией - это важнейшая задача... мы не можем себе позволить проиграть и не должны проиграть", - добавил он.