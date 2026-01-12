Си Цзиньпин призвал искоренить взяточничество в Китае

ПЕКИН, 12 янв - РИА Новости. Борьба с коррупцией в Китае остается сложной и напряженной, необходимо решительно искоренять взяточничество и лишать коррупционеров укрытия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

В понедельник в Пекине прошло пятое пленарное заседание Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая 20-го созыва, в ходе которого выступил с речью глава Китая Си Цзиньпин

Китайский лидер в своей речи подчеркнул, что в настоящее время ситуация по борьбе с коррупцией в КНР "остается сложной и напряженной", а задача по искоренению очагов и условий для коррупции "остается трудной и многосложной".

"Мы должны непоколебимо сохранять состояние высокого давления, решительно наказывать коррупцию везде, где она существует, искоренять взяточничество и не оставлять коррумпированным элементам места для укрытия", - приводит речь китайского лидера официальный сайт Госсовета КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость понимания новых тенденций и особенностей коррупции, внедрения инновационных методов и подходов, совершенствования антикоррупционных механизмов.