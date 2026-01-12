МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Киев и Европа хотят разрушить все переговорные треки по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он отметил, что Европа и Украина поставили Стамбульский трек на паузу и оставили без ответов выработанные российской стороной предложения.
"Они недели занимались тем, что сформировали информационный поток в публичной сфере, который был наполнен абсолютно неприемлемыми предложениями, где одно конкурировало с другим", - добавил посол.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Новое требование Украины поразило Орбана
11 января, 17:05