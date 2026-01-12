Рейтинг@Mail.ru
Киев и Европа хотят разрушить все переговорные треки, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.01.2026
09:22 12.01.2026
Киев и Европа хотят разрушить все переговорные треки, заявил Мирошник
Киев и Европа хотят разрушить все переговорные треки, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.01.2026
Киев и Европа хотят разрушить все переговорные треки, заявил Мирошник
Киев и Европа хотят разрушить все переговорные треки по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 12.01.2026
в мире
россия
киев
украина
родион мирошник
владимир путин
юрий ушаков
россия
киев
украина
в мире, россия, киев, украина, родион мирошник, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, Киев, Украина, Родион Мирошник, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Киев и Европа хотят разрушить все переговорные треки, заявил Мирошник

Мирошник: Украина и ЕС хотят разрушить все переговорные треки по урегулированию

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Киев и Европа хотят разрушить все переговорные треки по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Установка и Европы, и Украины - на полное стремление разрушить любые переговорные треки", - сказал Мирошник.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Никакого плана": в США жестко раскритиковали идею Стармера по Украине
Вчера, 04:55
Он отметил, что Европа и Украина поставили Стамбульский трек на паузу и оставили без ответов выработанные российской стороной предложения.
"Они недели занимались тем, что сформировали информационный поток в публичной сфере, который был наполнен абсолютно неприемлемыми предложениями, где одно конкурировало с другим", - добавил посол.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата церквей
11 января, 19:26
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Новое требование Украины поразило Орбана
11 января, 17:05
 
В миреРоссияКиевУкраинаРодион МирошникВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
