МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Киев и Европа хотят разрушить все переговорные треки по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Установка и Европы , и Украины - на полное стремление разрушить любые переговорные треки", - сказал Мирошник

Он отметил, что Европа и Украина поставили Стамбульский трек на паузу и оставили без ответов выработанные российской стороной предложения.

"Они недели занимались тем, что сформировали информационный поток в публичной сфере, который был наполнен абсолютно неприемлемыми предложениями, где одно конкурировало с другим", - добавил посол.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.