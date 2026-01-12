Исторический гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ

Отметившись заброшенной шайбой в игре с "Нэшвиллом", россиянин продлил личную голевую серию до четырех матчей. Всего в 46 матчах сезона-2025/26 он набрал 40 очков (20 голов и 20 передач). Овечкин стал третьим игроком в возрасте 40 лет и старше за всю историю НХЛ, кому удалось забросить 20 шайб за 46 матчей со старта регулярного сезона. Ранее это достижение покорилось Горди Хоу (в сезонах-1968/69 и -1970/71) и Джонни Буцику (сезон-1975/76). Форвард "Вашингтона" 21-й раз в карьере забросил минимум 20 шайб в течение одного регулярного сезона. По количеству сезонов НХЛ с 20 голами и более Овечкин занял чистое второе место в истории лиги, он уступает только Горди Хоу (22 сезона). При этом Овечкин является первым и единственным игроком в истории НХЛ, кто забросил минимум по 20 шайб за один регулярный чемпионат с начала своей карьеры в лиге. Россиянин также стал вторым хоккеистом в истории НХЛ после Горди Хоу, кто провел 21 сезон подряд с 20 голами в каждом.