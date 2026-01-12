Исторический гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
12 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
13:15 • Стивен Стэмкос
41:12 • Коул Смит
(Роман Йоси, Рейд Шефер)
43:29 • Роман Йоси
05:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Ryan Leonard)
49:03 • Этен Франк
Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). В составе "Предаторз" шайбы забросили Стивен Стэмкос (14-я минута), Коул Смит (42) и Роман Йоси (44). У "Вашингтона" голами отметились российский нападающий Александр Овечкин (6) и Этен Фрэнк (50).
Александр Овечкин провел на площадке 19 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием, а также отличился голевой передачей.
Отметившись заброшенной шайбой в игре с "Нэшвиллом", россиянин продлил личную голевую серию до четырех матчей. Всего в 46 матчах сезона-2025/26 он набрал 40 очков (20 голов и 20 передач). Овечкин стал третьим игроком в возрасте 40 лет и старше за всю историю НХЛ, кому удалось забросить 20 шайб за 46 матчей со старта регулярного сезона. Ранее это достижение покорилось Горди Хоу (в сезонах-1968/69 и -1970/71) и Джонни Буцику (сезон-1975/76). Форвард "Вашингтона" 21-й раз в карьере забросил минимум 20 шайб в течение одного регулярного сезона. По количеству сезонов НХЛ с 20 голами и более Овечкин занял чистое второе место в истории лиги, он уступает только Горди Хоу (22 сезона). При этом Овечкин является первым и единственным игроком в истории НХЛ, кто забросил минимум по 20 шайб за один регулярный чемпионат с начала своей карьеры в лиге. Россиянин также стал вторым хоккеистом в истории НХЛ после Горди Хоу, кто провел 21 сезон подряд с 20 голами в каждом.
Российский форвард "Предаторз" Федор Свечков заблокировал один бросок и применил два силовых приема.
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Нэшвилл" одержал третью победу в последних пяти играх.
"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Бостону"
Вчера, 03:43