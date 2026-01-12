Рейтинг@Mail.ru
Исторический гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
05:47 12.01.2026
Исторический гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ
Исторический гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Исторический гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 12.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нэшвилл предаторз
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), нэшвилл предаторз, вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нэшвилл Предаторз, Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Исторический гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ

Гол и передача Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : x.com/nhl
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Нэшвилл
3 : 2
Вашингтон
13:15 • Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг, Роман Йоси)
41:12 • Коул Смит
(Роман Йоси, Рейд Шефер)
43:29 • Роман Йоси
(Стивен Стэмкос, Райан О'Райлли)
05:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Ryan Leonard)
49:03 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). В составе "Предаторз" шайбы забросили Стивен Стэмкос (14-я минута), Коул Смит (42) и Роман Йоси (44). У "Вашингтона" голами отметились российский нападающий Александр Овечкин (6) и Этен Фрэнк (50).
Александр Овечкин провел на площадке 19 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием, а также отличился голевой передачей.
Отметившись заброшенной шайбой в игре с "Нэшвиллом", россиянин продлил личную голевую серию до четырех матчей. Всего в 46 матчах сезона-2025/26 он набрал 40 очков (20 голов и 20 передач). Овечкин стал третьим игроком в возрасте 40 лет и старше за всю историю НХЛ, кому удалось забросить 20 шайб за 46 матчей со старта регулярного сезона. Ранее это достижение покорилось Горди Хоу (в сезонах-1968/69 и -1970/71) и Джонни Буцику (сезон-1975/76). Форвард "Вашингтона" 21-й раз в карьере забросил минимум 20 шайб в течение одного регулярного сезона. По количеству сезонов НХЛ с 20 голами и более Овечкин занял чистое второе место в истории лиги, он уступает только Горди Хоу (22 сезона). При этом Овечкин является первым и единственным игроком в истории НХЛ, кто забросил минимум по 20 шайб за один регулярный чемпионат с начала своей карьеры в лиге. Россиянин также стал вторым хоккеистом в истории НХЛ после Горди Хоу, кто провел 21 сезон подряд с 20 голами в каждом.
Российский форвард "Предаторз" Федор Свечков заблокировал один бросок и применил два силовых приема.
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Нэшвилл" одержал третью победу в последних пяти играх.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Бостону"
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нэшвилл ПредаторзВашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
