На Камчатке за сутки зафиксировали 13 афтершоков - РИА Новости, 12.01.2026
09:00 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/kamchatka-2067309281.html
На Камчатке за сутки зафиксировали 13 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали 13 афтершоков - РИА Новости, 12.01.2026
На Камчатке за сутки зафиксировали 13 афтершоков
Тринадцать афтершоков магнитудой до 4,8 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:00:00+03:00
2026-01-12T09:00:00+03:00
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
россия
камчатский край
камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке за сутки зафиксировали 13 афтершоков

У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 13 афтершоков магнитудой до 4,8

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв - РИА Новости. Тринадцать афтершоков магнитудой до 4,8 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано 15 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,0. В населенных пунктах региона ощущалось четыре подземных толчка. Увеличение количества землетрясений дало ученым Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН на минувшей неделе повысить оценку уровня сейсмической активности с фонового среднего до повышенного, о чем сейсмологи сообщили ранее.
"За сутки зафиксированы 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. В населенных пунктах региона подземные точки не ощущались", - проинформировали спасатели в своем канале на платформе Max.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как фоновую повышенную. Решением главы региона в крае введён и продолжает действовать режим ЧС природного характера.
КамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
