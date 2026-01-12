https://ria.ru/20260112/iran-2067448306.html
Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана
Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в беседе с коллегой из Ирана Али Лариджани решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:35:00+03:00
2026-01-12T19:35:00+03:00
2026-01-12T22:27:00+03:00
иран
россия
в мире
сергей шойгу
али лариджани
Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана
Шойгу в беседе с иранским коллегой осудил попытки иностранного вмешательства