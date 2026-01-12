Рейтинг@Mail.ru
Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 12.01.2026 (обновлено: 22:27 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/iran-2067448306.html
Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана
Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в беседе с коллегой из Ирана Али Лариджани решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:35:00+03:00
2026-01-12T22:27:00+03:00
иран
россия
в мире
сергей шойгу
али лариджани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052928218_0:413:2907:2048_1920x0_80_0_0_113a266a1fdffd72bc0b54b35cff33f6.jpg
https://ria.ru/20260112/iran-2067409148.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052928218_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d0cb1e103b3abee556188e9e2a6e8a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, в мире, сергей шойгу, али лариджани
Иран, Россия, В мире, Сергей Шойгу, Али Лариджани
Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана

Шойгу в беседе с иранским коллегой осудил попытки иностранного вмешательства

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в беседе с коллегой из Ирана Али Лариджани решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела этой страны, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Шойгу в понедельник провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Секретарь Совета безопасности Российской Федерации решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Спикер парламента Ирана пригрозил преподать Трампу незабываемый урок
Вчера, 16:40
 
ИранРоссияВ миреСергей ШойгуАли Лариджани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала