Европарламент запретил иранским дипломатам доступ в свои здания
Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что запретила доступ в здания ЕП дипломатам и другим представителям Ирана в Брюсселе. РИА Новости, 12.01.2026
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости.
Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила
, что запретила доступ в здания ЕП дипломатам и другим представителям Ирана в Брюсселе.
"Сегодня я приняла решение запретить всем дипломатическим сотрудникам и любым другим представителям Ирана находиться во всех помещениях Европейского парламента", - написала она в сети X.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.