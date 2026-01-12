Рейтинг@Mail.ru
ЕС готовит новые санкции против Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
14:57 12.01.2026 (обновлено: 15:05 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/iran-2067386006.html
ЕС готовит новые санкции против Ирана
иран, евросоюз, еврокомиссия, в мире, брюссель, корпус стражей исламской революции
Иран, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Брюссель, Корпус стражей исламской революции
ЕС готовит новые санкции против Ирана

ЕС обсуждает внесение КСИР в список террористических организаций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Страны ЕС ведут обсуждение внесения иранского Корпуса стражей исламской революции КСИР в список террористических организаций и готовят новые санкции против Ирана, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.
"Мы готовим предложение по более строгим санкциям. По поводу внесения в список террористических организаций обсуждение между государствами-членами продолжается в конфиденциальном порядке и процедуры идут, я не могу вдаваться в подробности в этом отношении, но в соответствии с общими правилами, касающимися санкций, такое решение должно быть принято государствами-членами единогласно", - сказал он на брифинге в Брюсселе.
Автомобиль дорожной полиции перекрывает улицу в Иране - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На западе Ирана задержали более ста участников беспорядков
11 января, 14:02
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
