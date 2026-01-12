https://ria.ru/20260112/iran-2067386006.html
ЕС готовит новые санкции против Ирана
ЕС готовит новые санкции против Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
ЕС готовит новые санкции против Ирана
Страны ЕС ведут обсуждение внесения иранского Корпуса стражей исламской революции КСИР в список террористических организаций и готовят новые санкции против... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:57:00+03:00
2026-01-12T14:57:00+03:00
2026-01-12T15:05:00+03:00
ЕС готовит новые санкции против Ирана
ЕС обсуждает внесение КСИР в список террористических организаций