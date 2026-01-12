ЕС готовит новые санкции против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Страны ЕС ведут обсуждение внесения иранского Корпуса стражей исламской революции КСИР в список террористических организаций и готовят новые санкции против Ирана, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.