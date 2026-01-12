https://ria.ru/20260112/gazprom-2067464767.html
"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию и Грузию
"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию и Грузию - РИА Новости, 12.01.2026
"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию и Грузию
"Газпром" в 2025 году увеличил поставки российского газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на 22,2%, в Грузию – на 40,4%, сообщила компания. РИА Новости, 12.01.2026
"Газпром" увеличил поставки газа в Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию