21:18 12.01.2026
"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию и Грузию
"Газпром" в 2025 году увеличил поставки российского газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на 22,2%, в Грузию – на 40,4%, сообщила компания. РИА Новости, 12.01.2026
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Газпром" в 2025 году увеличил поставки российского газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на 22,2%, в Грузию – на 40,4%, сообщила компания.
"Газпром" продолжает надежно поставлять газ в ближнее зарубежье. В 2025 году вырос экспорт в Центральную Азию и Закавказье. В частности, компания увеличила поставки российского газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан на 22,2%, в Грузию – на 40,4%", - говорится в Telegram-канале компании.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу в 2025 году
Заголовок открываемого материала