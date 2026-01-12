Рейтинг@Mail.ru
18:32 12.01.2026
Лидер партии Ле Пен назвал соглашение ЕС с Меркосур провокацией
в мире, франция, уругвай, парагвай, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, марин ле пен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Франция, Уругвай, Парагвай, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Марин Ле Пен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Лидер партии Ле Пен назвал соглашение ЕС с Меркосур провокацией

ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в понедельник назвал утверждение торгового соглашения между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур провокацией по отношению к французским фермерам.
Глава Евросовета Антониу Кошта 9 января объявил, что государства-члены ЕС в пятницу утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Теперь после согласования Советом Евросоюза соглашение по процедуре должно поступить на утверждение в Европарламент. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может уже на следующей неделе отправиться в Парагвай для официального подписания документов с государствами-членами интеграционного объединения. Ранее французская евродепутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри назвала это соглашение наихудшим в истории ЕС.
Протестующие жгут шины во время демонстрации европейских фермеров - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Совет ЕС одобрил спорное соглашение с Меркосур, заявила ассоциация фермеров
9 января, 18:36
"Подписание соглашения о свободной торговле (ЕС - ред.) с Меркосур представляется провокацией по отношению к нашим фермерам и серьезным отступлением в деле защиты (французских - ред.) национальных интересов", - заявил Барделла, выступая на пресс-конференции в Париже. Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.
Лидер партии, чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен, также выразил сожаление в связи с тем, что голос Франции, государства, на долю которого приходится второй по величине вклад в бюджет ЕС, не был услышан во время переговоров внутри Евросоюза. По словам Барделла, за счет этого факта Франция имела "значительный рычаг", с помощью которого могла защитить свои интересы и заставить других членов ЕС уважать свои "красные линии" в вопросе торгового соглашения ЕС-Меркосур.
"Это... является еще одной иллюстрацией того, как голос Франции на европейской арене постепенно ослабевает", - добавил он.
На фоне решения Евросовета об утверждении спорного соглашения с Меркосур, Барделла напомнил, что руководимая им партия внесла в парламент Франции предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню. Он также добавил, что евродепутаты от "Национального объединения" внесут "в ближайшие дни" в Европарламент предложение о вынесении вотума недоверия Еврокомиссии.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Евродепутат назвала сделку с Меркосур наихудшим соглашением в истории ЕС
Вчера, 14:47
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Протестующие фермеры - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Фермеры в ЕС 12 января определятся с протестами против сделки с Меркосур
9 января, 18:28
 
В миреФранцияУругвайПарагвайУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаМарин Ле ПенЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
