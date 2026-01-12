https://ria.ru/20260112/finlyandiya-2067417740.html
Восемь россиян с освобожденного Финляндией судна Fitburg покинули страну
Восемь россиян с освобожденного Финляндией судна Fitburg покинули страну - РИА Новости, 12.01.2026
Восемь россиян с освобожденного Финляндией судна Fitburg покинули страну
Восемь граждан РФ в составе экипажа освобожденного из-под ареста судна Fitburg покинули Финляндию на его борту, заявило РИА Новости посольство РФ в Хельсинки. РИА Новости, 12.01.2026
