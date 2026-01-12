Рейтинг@Mail.ru
Восемь россиян с освобожденного Финляндией судна Fitburg покинули страну
17:16 12.01.2026
Восемь россиян с освобожденного Финляндией судна Fitburg покинули страну
Восемь россиян с освобожденного Финляндией судна Fitburg покинули страну
Восемь граждан РФ в составе экипажа освобожденного из-под ареста судна Fitburg покинули Финляндию на его борту, заявило РИА Новости посольство РФ в Хельсинки. РИА Новости, 12.01.2026
2026
Восемь россиян с освобожденного Финляндией судна Fitburg покинули страну

Флаг Финляндии
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Восемь граждан РФ в составе экипажа освобожденного из-под ареста судна Fitburg покинули Финляндию на его борту, заявило РИА Новости посольство РФ в Хельсинки.
Финские власти в понедельник сняли арест с судна Fitburg, задержанного 31 декабря 2025 года по подозрению в повреждении кабеля в Финском заливе. Сухогруз под флагом Сент-Винсента и Гренадин следовал из России в Израиль. Члены экипажа судна являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Окружной суд Хельсинки 4 января заключил под стражу одного из членов экипажа судна - гражданина Азербайджана, в отношении трех членов экипажа действует запрет на выезд из страны.
"Восемь граждан России, входящих в состав экипажа сухогруза Fitburg, уже покинули территорию Финляндии на борту своего судна, освобожденного сегодня из-под ареста финскими властями", - сообщили в дипмиссии.
Порт Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Финские власти сняли арест с грузового судна Fitburg
